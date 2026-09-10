Los Mossos cargan contra manifestantes antifascistas que intentaban acceder al Fossar y detienen a tres personas

Tres hombres han sido detenidos este jueves por los incidentes ocurridos en el Fossar de les Moreres, en Barcelona, donde los Mossos d'Esquadra han desplegado desde primera hora de la tarde un dispositivo policial para evitar el enfrentamiento entre dos grupos antagónicos.

El Fossar, situado en el barrio del Born de Barcelona, ha sido escenario de momentos de tensión y de intervenciones policiales a raíz de la convocatoria de organizaciones de la órbita de la CUP contra la presencia de Aliança Catalana (AC) en una plaza emblemática de la conmemoración del asedio a Barcelona de 1714 durante la Guerra de Sucesión.

Hacia las 17.00 horas, agentes de la policía catalana han identificado a dos mujeres en una terraza de la zona con dos maletas, una de las cuales contenía un extintor con pintura presuntamente preparada para ser lanzada. Las dos mujeres han quedado investigadas por un presunto delito de desórdenes públicos.

Una hora después, ya en el Fossar, un grupo de jóvenes ha lanzado polvo de colores contra los concentrados. Los agentes han identificado a los participantes y cuatro autores de la acción han quedado investigados por un presunto delito de desórdenes públicos, según ha informado la policía catalana.

Más tarde, personas que se habían concentrado en el exterior de la plaza han intentado acceder al recinto y han actuado "con fuerza" para romper el cordón policial. Ante esta situación, los Mossos han intervenido para impedir que los manifestantes sobrepasaran la línea policial y evitar que ambos grupos coincidieran.

La policía catalana ha explicado que esta actuación tenía como objetivo evitar un enfrentamiento entre los dos grupos antagónicos. La intervención ha finalizado con tres detenidos, todos ellos hombres.

Durante los incidentes, 13 agentes de los grupos antidisturbios del Área de Brigada Móvil (BRIMO) han resultado heridos de carácter leve.

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Los Mossos han constatado que la situación quedó normalizada alrededor de las 20.00 horas.