Lemon Clinic impulsa la longevidad con una nueva línea de suplementos

Cada vez son más las personas que entienden que el bienestar no depende únicamente del ejercicio o de una buena alimentación. La hidratación, el descanso, el equilibrio nutricional y el cuidado de la piel forman parte de una visión mucho más amplia de la salud, en la que la prevención y la longevidad están ganando protagonismo.

Esta evolución también está transformando la medicina estética. Los pacientes ya no buscan únicamente mejorar su aspecto físico, sino adoptar hábitos que les permitan sentirse mejor, mantener una piel saludable y preservar su calidad de vida durante más tiempo.

Centro Lemon Medicina Estética en la calle Muntaner de Barcelona. / Lemon Clinic

Con esta visión, Lemon Clinic presenta una nueva línea de suplementos nutricionales desarrollados en España con farmacéuticos y laboratorios especializados, un lanzamiento que amplía la propuesta de valor de la compañía y refuerza su apuesta por un modelo de bienestar integral. Se pueden comprar en cualquiera de sus 5 clínicas de Barcelona o en su tienda online aquí , con envíos gratis a toda España en 24h.

“La medicina estética está entrando en una nueva etapa. Durante años el sector se centró principalmente en mejorar determinados aspectos físicos; ahora estamos viendo una evolución hacia la prevención y una visión mucho más integral del cuidado. Las personas quieren verse bien, pero también entender cómo la nutrición, el descanso, la hidratación y sus hábitos influyen en cómo envejecen. La longevidad tendrá un papel cada vez más importante en la evolución de la medicina estética”, explica Denisse Donoso, CEO y cofundadora de Lemon Clinic.

Denisse Donoso, CEO y cofundadora de Lemon Clinic. / Lemon Clinic

Tres suplementos para un bienestar integral

La nueva gama está formada por ElectroBalance, MultiVital y CollagenGlow, tres fórmulas desarrolladas para responder a necesidades concretas relacionadas con la bienestar diario, el rendimiento y la salud a largo plazo.

MultiVital+ combina vitaminas, minerales, adaptógenos y superalimentos. / Lemon Clinic

MultiVital: nutrición diaria simplificada en un solo vaso

El primero de los lanzamientos es MultiVital, un complemento nutricional concebido para incorporarse a la rutina diaria.

Su formulación combina vitaminas, minerales, adaptógenos y superalimentos para contribuir a diferentes funciones del organismo.

Entre sus principales beneficios destacan:

Ayudar a aumentar la energía.

Favorecer la concentración.

Apoyar el metabolismo.

Reforzar el sistema inmunológico.

Contribuir al equilibrio intestinal.

ElectroBalance es una fórmula orientada a mantener el equilibrio de electrolitos en distintas situaciones del día a día / Lemon Clinic

ElectroBalance: hidratación inteligente para mayor energía y pronta recuperación

La hidratación es uno de los pilares del bienestar y, sin embargo, suele asociarse únicamente al deporte. Lemon Clinic quiere ampliar esa visión con ElectroBalance, una fórmula orientada a mantener el equilibrio de electrolitos en distintas situaciones del día a día.

Está especialmente pensada para:

Deportistas.

Personas activas.

Recuperación tras el ejercicio.

Días de calor.

Viajes.

Hidratación diaria.

Su formulación contribuye a:

Reponer electrolitos esenciales.

Mantener una hidratación óptima.

Reducir la fatiga y mejorar la recuperación.

Favorecer el rendimiento físico.

Mantener el equilibrio mineral del organismo.

CollagenGlow, se ha desarrollado para complementar el cuidado diario de la piel y las articulaciones / Lemon Clinic

CollagenGlow: cuidar la piel y articulaciones desde el interior

El tercer producto de la gama es CollagenGlow, desarrollado para complementar el cuidado diario de la piel y las articulaciones, con una fórmula orientada al bienestar integral.

Según Lemon Clinic, sus principales beneficios son:

Favorecer la elasticidad y firmeza de la piel.

Fortalecer cabello y uñas.

Apoyar la salud articular.

Contribuir a proteger frente al estrés oxidativo.

Complementar las rutinas de cuidado de la piel.

Para la compañía, este producto refleja una tendencia cada vez más consolidada: entender que el cuidado de la piel no depende únicamente de los tratamientos tópicos, sino también de factores internos como la nutrición y el estilo de vida.

Diseñados para adaptarse al ritmo de vida actual

Además de las formulaciones, Lemon Clinic ha querido poner el foco en la comodidad de uso.

Los tres suplementos se presentan en formato 'stick' individual, pensado para facilitar su consumo tanto en casa como en el trabajo, durante un viaje o después de hacer ejercicio.

Mientras CollagenGlow puede consumirse directamente del 'stick', MultiVital y ElectroBalance únicamente requieren mezclarse con agua, eliminando la necesidad de medir dosis o preparar mezclas complejas.

Toda la gama ya está disponible a través de au tienda online shop.lemonclinic.es, con envío gratuito a toda España y entrega aproximada en 24 horas.

Complementar la medicina estética, no sustituirla

Con este lanzamiento, Lemon Clinic insiste en que la suplementación no reemplaza los tratamientos médicos, sino que los complementa.

La compañía continuará centrando su actividad en la medicina estética y regenerativa, incorporando la nutrición como un nuevo pilar dentro de una estrategia más amplia de bienestar y prevención.

“La medicina estética seguirá siendo el corazón de Lemon Clinic, pero el futuro del sector pasa por acompañar al paciente de una forma mucho más completa. La longevidad no consiste únicamente en vivir más años, sino en llegar a ellos sintiéndose y viéndose bien. Con Lemon queremos incorporar herramientas sencillas a la rutina diaria que complementen los tratamientos y ayuden a construir ese bienestar a largo plazo”, afirma Denisse Donoso.

La compañía inicia así una nueva etapa en la que amplía su propuesta de bienestar sin renunciar a su esencia: combinar innovación, ciencia y atención personalizada para ayudar a las personas a verse mejor, sentirse mejor y cuidar su salud a largo plazo.