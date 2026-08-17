Tres recetas caseras y frescas para combatir la ola de calor: pistacho, 'apple pie' y chocolate toman el relevo del limón

Durante años, el verano tuvo un sabor bastante reconocible. Helado de vainilla, sorbete de limón, horchata, café con hielo y poco más. Eran los clásicos de siempre, los que aparecían en cartas, terrazas y sobremesas cuando subían las temperaturas. Sin embargo, algo ha cambiado en la forma de entender el dulce estival: ahora el verano también sabe a pistacho, a manzana con canela, a chocolate intenso y a recetas que parecen sacadas de una cafetería de especialidad, pero que se pueden preparar en casa sin complicarse demasiado.

Basta con mirar las cartas de las pastelerías más actuales, las vitrinas de las cafeterías de especialidad o las recetas que circulan por redes sociales para comprobarlo. El pistacho ha pasado de ser un ingrediente secundario a convertirse en uno de los sabores más buscados. La clásica apple pie americana se transforma en smoothie frío. Y el chocolate negro vuelve a reclamar su sitio en postres rápidos donde la cremosidad importa tanto como el sabor.

Pastelitos caseros de pistacho y coco, una receta sencilla y con sabor diferente para refrescar los postres del verano. / Cedida

La tendencia no va solo de estética ni de platos bonitos para fotografiar. Detrás hay una forma distinta de disfrutar el momento dulce: elaboraciones más ligeras, ingredientes reconocibles, fruta, frutos secos, cacao, especias y bebidas vegetales que aportan textura sin robar protagonismo al resto de sabores.

Para demostrar que estos sabores también pueden prepararse de forma sencilla en casa, la marca española YOSOY propone tres recetas frescas y fáciles con bebidas vegetales como hilo conductor: pistacho, chocolate y manzana especiada para darle una vuelta al postre de verano.

Pistacho, el sabor que lo ha conquistado todo

Si hay un ingrediente que ha ganado terreno este verano, ese es el pistacho. Está en helados, cafés, croissants, tartas, cremas y bebidas. Su éxito tiene explicación: es tostado, elegante, ligeramente dulce y funciona tanto en recetas frescas como en propuestas más golosas.

En casa, una forma sencilla de incorporarlo es con unos pastelitos de pistacho y coco, una receta fácil para quienes quieren algo dulce sin caer en el postre de siempre.

Pastelitos de pistacho y coco

Ingredientes:

50 gramos de pistachos troceados

2 cucharadas de crema de pistacho

100 gramos de coco rallado

50 gramos de azúcar integral

2 huevos

120 mililitros de bebida de pistacho

60 gramos de harina

8 gramos de polvo de hornear

Preparación:

Precalentar el horno a 180 grados. En un bol, mezclar el coco rallado, el azúcar, los huevos, la bebida vegetal y la crema de pistacho. Añadir después la harina tamizada con la levadura química y mezclar hasta integrar bien todos los ingredientes. Incorporar el pistacho troceado, repartir la masa en moldes y hornear durante unos 30 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga seco.

Una vez listos, se pueden abrir por la mitad y decorar con un poco más de crema de pistacho y coco rallado.

Chocolate y plátano: el helado más fácil del verano

El chocolate nunca se ha ido, pero este verano vuelve con una versión más sencilla y casera: combinado con plátano congelado, frutos secos y bebida vegetal. El resultado es un helado cremoso que no necesita heladera ni una elaboración complicada.

La clave está en usar plátanos maduros previamente congelados. Al batirlos, la textura se vuelve densa y suave, muy parecida a la de un helado tradicional.

Helado de plátano, chocolate y nueces

Ingredientes:

3 plátanos maduros congelados en rodajas

100 mililitros de bebida vegetal

20 gramos de chocolate

40 gramos de nueces pecanas u otras nueces

2 cucharadas de crema de almendra o avellana

1 cucharadita de vainilla líquida

2 cucharadas de cacao en polvo

Preparación:

Sacar el plátano del congelador unos cinco minutos antes de preparar el helado. Trocear el chocolate y las nueces. En un vaso alto, triturar el plátano congelado con la bebida vegetal, la crema de almendra y la vainilla hasta obtener una textura cremosa.

Separar la mitad de la mezcla en otro bol y añadir el cacao en polvo. Batir hasta que quede bien integrado. Incorporar las nueces y el chocolate troceado y mezclar ligeramente. Se puede tomar al momento, con textura de helado cremoso, o guardar en un recipiente y llevar al congelador durante cinco o seis horas.

Helado casero de plátano y chocolate, una receta fresca y cremosa para combatir la ola de calor sin complicarse en la cocina. / Cedida

Apple pie smoothie: la tarta de manzana se bebe fría

La manzana con canela es uno de esos sabores que recuerdan a postre casero, pero este verano se actualiza en formato batido. Inspirado en la clásica apple pie, este smoothie combina fruta cocinada, canela, bebida de almendras y un toque cremoso para convertir un sabor de horno en una bebida fresca.

Es una receta pensada para quienes quieren algo dulce, pero no pesado; con aroma de tarta, textura de batido y un punto especiado.

Apple pie smoothie

Ingredientes para dos batidos:

2 manzanas dulces

2 tazas de bebida de almendras

3 cucharadas de azúcar integral

Canela en rama y canela en polvo

Nata montada

Preparación:

Lavar, pelar y cortar las manzanas en dados pequeños. En una sartén o cacerola, poner los trozos de manzana con el azúcar, una rama de canela y tres cucharadas de agua. Rehogar durante ocho o diez minutos, hasta que la manzana esté blandita.

Reservar dos cucharadas de manzana para decorar y guardar también el jugo que se haya formado durante la cocción. Triturar el resto de la manzana con la bebida de almendras hasta obtener una mezcla suave.

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Para montar los vasos, colocar en el fondo un poco del caramelo natural que ha quedado al cocinar la fruta, verter el batido y decorar con nata montada, trocitos de manzana y canela en polvo.