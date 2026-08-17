Tomate, calabacín o plátano: los alimentos que ayudan a dormir mejor durante las noches de calor

Dormir bien en verano puede convertirse en una misión complicada. Las altas temperaturas nocturnas dificultan la conciliación del sueño, favorecen los despertares y alteran la capacidad del organismo para regular la temperatura corporal. Si a ese calor se suma una cena copiosa, demasiado tarde o con alimentos pesados, el descanso puede resentirse todavía más.

La alimentación no es una solución aislada frente al insomnio, pero sí puede ayudar a reducir algunas molestias que empeoran la noche, como la pesadez digestiva, la sed, el reflujo o la sensación de calor. Por eso, los expertos recomiendan revisar no solo qué se cena durante los meses de verano, sino también a qué hora se hace.

"Durante el verano conviene adelantar la cena y elegir preparaciones ligeras, con buena densidad nutricional y fáciles de digerir. En este marco, cabe priorizar alimentos ricos en agua y ligeros como tomate, calabacín o cremas frías, aunque también hay alimentos como el plátano o algunos frutos secos, que contienen nutrientes relacionados con la relajación muscular y la regulación del sueño, como el magnesio o el triptófano", explica Natalia Galán, nutricionista de Blua de Sanitas.

¿Por qué los tomates ya no saben como los de antes? / ShutterStock

Qué cenar en verano para dormir mejor

En las noches de calor, los alimentos ricos en agua y de digestión sencilla pueden ser buenos aliados. El tomate, el calabacín, las cremas frías o preparaciones ligeras ayudan a evitar cenas demasiado pesadas y favorecen una digestión más cómoda antes de acostarse.

También pueden incorporarse alimentos como el plátano o algunos frutos secos, siempre en cantidades adecuadas, por su contenido en nutrientes relacionados con la relajación muscular y la regulación del sueño. Entre ellos, Galán menciona el magnesio y el triptófano.

La clave, sin embargo, no está en buscar un alimento milagro, sino en construir una cena equilibrada, ligera y adaptada al calor. En cambio, conviene evitar preparaciones que dificulten la digestión o aumenten la sensación térmica. "Los fritos, las salsas pesadas o el picante contribuyen a digestiones más lentas o a aumentar la sensación de calor", advierte la nutricionista.

Adelantar la cena, una pauta clave

Una de las recomendaciones principales es cenar temprano. Dejar pasar al menos dos horas entre la última comida principal y el momento de acostarse ayuda a reducir la pesadez digestiva, especialmente cuando la temperatura nocturna es elevada.

También conviene evitar raciones excesivas. En verano, el calor puede alterar los horarios y hacer que muchas personas coman de forma más desordenada durante el día. Saltarse comidas o llegar a la noche con hambre acumulada puede provocar cenas demasiado abundantes justo antes de dormir.

Por eso, los expertos aconsejan repartir mejor la ingesta a lo largo del día para que la cena no concentre todo el apetito. Una cena ligera no significa quedarse con hambre, sino evitar que el organismo tenga que hacer una digestión pesada en el momento en el que debería prepararse para descansar.

Hidratación sí, pero no toda al final del día

Mantener una hidratación adecuada es fundamental durante el verano, pero concentrar la ingesta de agua en la cena o justo antes de acostarse puede tener el efecto contrario al deseado. Beber demasiado al final del día puede favorecer los despertares nocturnos y fragmentar el sueño.

La recomendación pasa por hidratarse de forma regular durante toda la jornada, sin esperar a la noche para compensar lo que no se ha bebido antes. Esta pauta es especialmente importante en personas mayores, ya que con la edad disminuye la percepción de sed.

En este grupo, dormir mal varios días seguidos puede tener consecuencias visibles en la rutina diaria. "En las personas mayores, dormir mal durante varios días se traduce en más cansancio, peor equilibrio, irritabilidad o menor capacidad para mantener sus rutinas. Ante esta situación, es fundamental proporcionarles una cena tranquila, apetecible y adaptada a sus gustos para preservar la sensación de normalidad", señala Miriam Piqueras, directora médica de Sanitas Mayores.

La hidratación es fundamental para proteger el pelo durante el verano. / Freepik.

Cuidado con la sal, el azúcar y el alcohol

Otra pauta importante para dormir mejor durante el verano es controlar el exceso de sal. Embutidos, aperitivos salados, quesos curados, conservas o platos preparados pueden incrementar la sensación de sed y provocar un descanso más interrumpido. Frente a ellos, es preferible optar por alimentos frescos y aliños suaves.

También conviene moderar los postres muy azucarados por la noche. Aunque los helados y dulces fríos apetecen más durante los meses de calor, tomarlos al final del día puede aumentar la sensación de pesadez. Como alternativa, los expertos recomiendan fruta madura, yogur natural o sorbetes y helados caseros elaborados con ingredientes naturales.

El café, algunas bebidas con cafeína y el alcohol también pueden alterar la calidad del sueño si se consumen por la tarde o por la noche. En el caso del alcohol, aunque puede producir somnolencia inicial, favorece un descanso más fragmentado y aumenta la deshidratación.

Cuándo consultar con un especialista

Dormir peor una noche de mucho calor puede ser algo puntual. El problema aparece cuando los despertares se repiten durante varios días y afectan al bienestar, al cansancio diario o a la capacidad para mantener una rutina normal.

"Cuando los despertares se repiten varios días conviene revisar hábitos con un especialista, ya sea de manera presencial o a través de videoconsulta. Pequeños ajustes en la cena y en la rutina diaria mejoran el descanso sin recurrir de entrada a soluciones farmacológicas", concluye Natalia Galán.

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En verano, dormir mejor no depende solo del ventilador, el aire acondicionado o la temperatura de la habitación. También empieza en la mesa: cenar antes, elegir alimentos ligeros, hidratarse bien durante el día y evitar excesos al final de la jornada puede marcar la diferencia entre una noche interrumpida y un descanso más reparador.