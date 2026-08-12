Estos son los mejores memes del eclipse solar que arrasan en redes

El eclipse no solo está dejando imágenes espectaculares en el cielo, sino también una auténtica lluvia de memes en redes sociales. Entre bromas sobre mirar directamente al Sol, referencias a películas, teorías disparatadas y reacciones de quienes esperaban un evento casi apocalíptico, los usuarios aprovechan el fenómeno para desplegar toda su creatividad.

A continuación, repasamos algunos de los memes más divertidos y virales que esta dejando el eclipse.