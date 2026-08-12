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ECLIPSE SOLAR 2026

Estos son los mejores memes del eclipse solar que arrasan en redes

Las redes sociales se inundan de creaciones humorísticas que van desde advertencias sobre mirar al Sol hasta predicciones apocalípticas

Un meme sobre el eclipse solar

Un meme sobre el eclipse solar / TWITTER

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Javier Niño González

El eclipse no solo está dejando imágenes espectaculares en el cielo, sino también una auténtica lluvia de memes en redes sociales. Entre bromas sobre mirar directamente al Sol, referencias a películas, teorías disparatadas y reacciones de quienes esperaban un evento casi apocalíptico, los usuarios aprovechan el fenómeno para desplegar toda su creatividad.

A continuación, repasamos algunos de los memes más divertidos y virales que esta dejando el eclipse.

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