Fallece el expresidente de Eurocaja Rural, Andrés Gómez Mora, a los 89 años de edad

El presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, y el director general, Víctor Manuel Martín López, en nombre del Consejo Rector, del Comité de Dirección y de toda la plantilla de profesionales que componen la Caja, han trasladado su más sentido pésame a la familia, a su viuda y a sus cuatro hijos en estos momentos de gran dolor y tristeza por el fallecimiento de Andrés Gómez Mora.

Los responsables de la entidad financiera han subrayado la dedicación, esfuerzo y responsabilidad de Gómez Mora durante toda su trayectoria profesional, así como la humildad, prudencia y buen criterio que caracterizaron sus casi 30 años como presidente, situando a la Caja en la posición de referencia con la que ahora encara su presente y futuro.

Igualmente, han recalcado su figura como auténtico referente en la defensa del cooperativismo agrario y del desarrollo rural al frente de la Cooperativa oleícola de Mora "Nuestra Señora de la Antigua", del Patronato de la Fundación Consejo Regulador de la D.O.P. "Montes de Toledo", del que fue fundador y primer presidente, y del Grupo "OleoToledo", destacando también su sensibilidad hacia los colectivos vulnerables y su contribución a la integración social y laboral de personas con discapacidad.

En diciembre de 2016, la entidad le rindió un sincero homenaje junto a toda su plantilla por su amplia y fructífera trayectoria.

Dilatada y exitosa trayectoria profesional

Andrés Gómez Mora nació el 12 de agosto de 1936 en Mora (Toledo). Agricultor y olivarero con dedicación y formación cooperativa desde 1970, se convirtió en presidente de la Cooperativa "Nuestra Señora de la Antigua" de Mora en 1976.

Fue consejero de la entonces Caja Rural de Toledo en 1980 y secretario del Consejo Rector desde 1982, siendo elegido por primera vez presidente de la Caja el 21 de diciembre de 1988, cargo que revalidó por última vez el 23 de noviembre de 2012 hasta completar un total de 8 mandatos.

Fue uno de los artífices del cambio de denominación social a Caja Rural Castilla-La Mancha, aprobado el 29 de abril de 2011, y presidió su fundación desde su constitución en octubre de 2003.

Bajo su presidencia, Eurocaja Rural recibió numerosos reconocimientos de Fedeto, la Cámara de Comercio de Toledo, la Universidad de Alcalá de Henares y la Hermandad de Donantes de Sangre de Toledo.

En 1997 fue elegido presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen "Montes de Toledo" de aceite de oliva, y ese mismo año fue nombrado vicepresidente de Rural Grupo Asegurador, entidad que presidió entre 2001 y 2005.

En abril de 2005 fue nombrado consejero del Banco Cooperativo Español y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Cajas Rurales.

En 2009 fue pregonero de las Fiestas del Olivo de su localidad natal, un recuerdo que siempre guardó con especial cariño porque para él Mora lo significaba todo: el lugar donde nació, donde siempre vivió y donde más feliz se sentía.

A lo largo de su vida recibió importantes condecoraciones, como la Cruz de la Orden al Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco el 12 de octubre de 2010 y la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco el 3 de octubre de 2011.

El 8 de diciembre de 2012 fue distinguido por la Academia de Infantería de Toledo como "Alférez Cadete de Infantería Honorífico".

El 31 de mayo de 2019 fue nombrado "Hijo Predilecto" de Castilla-La Mancha, y en octubre de 2025 recibió el reconocimiento 'Cornicabra de Oro'.

En abril de 2026 fue galardonado en los II Premios Agro Excelentes ENCLM por su gran legado agroalimentario, financiero, cooperativo y aceitero.

Estrecha vinculación con el sector primario y cooperativo

Gómez Mora mantuvo una estrecha vinculación con el sector primario y cooperativo a través de organizaciones como COAG, UPA, ASAJA, UTECO de Toledo, ASOPROVAC y la Lonja Agropecuaria de Toledo, impulsando en febrero de 2003 la creación de Oleotoledo.

Compromiso a favor de las personas con discapacidad

Su sensibilidad hacia las personas con discapacidad le valió ser nombrado Padrino Marsodeto en abril de 2010.

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Esto le llevó a impulsar la colaboración de Eurocaja Rural con Cáritas Diocesana, la Asociación de Lucha contra el Cáncer, la Hermandad de Donantes de Sangre, UNICEF, APANAS e innumerables entidades benéficas y ONGs.