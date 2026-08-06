Bendodo asegura que los gobiernos del PP "cumplirán la ley" sobre los menores migrantes: "En esta ocasión también"

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha asegurado que los gobierno autonómicos del partido "cumplirán con la ley" en relación a los menores migrantes. Una cuestión que "está dentro" de los pactos de gobierno con Vox en regiones como Andalucía.

"En los documentos firmados en las comunidades autónomas con gobierno entre PP y Vox, se habla de que cumplirán la ley en materia de inmigración irregular. La legislación vigente se cumplirá, esta ocasión también", ha afirmado en una atención a los medios este jueves en Málaga.

Asimismo, Bendodo ha responsabilizado al Gobierno central del "problema" migratorio señalando la "inestabilidad y debilidad" del ejecutivo al respecto. "El gobierno es el que tiene que resolver esta situación. Que no eche la pelota a las comunidades. Es un problema de seguridad y de inmigración ocasionado por este gobierno", ha aseverado.

"Desde el Partido Popular lo que decimos es que todos los que han entrado ilegalmente, legalmente tienen que irse", ha reafirmado a la par que ha insistido que "como siempre" el partido "cumplirá con la ley".

Este miércoles, el vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local de la Junta, Manuel Gavira, afirmaba que la Junta "se iba a oponer" al reparto de menores propuesto por el Gobierno central.

"Andalucía, como el resto de gobiernos donde esté Vox, se va a oponer a todo reparto de menas que plantee el Gobierno de Sánchez. Así lo pactamos", reseñaba Gavira en una publicación en su cuenta oficial en la red social 'X'.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha advertido de que si las comunidades autónomas se niegan a acoger menores migrantes procedentes de Ceuta, "entonces, tendrá que actuar de oficio Fiscalía de menores". "Evidentemente, la ley tiene que cumplirse", ha manifestado en una entrevista en la Cadena Ser.

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El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha indicado que la ciudad autónoma está atendiendo en estos momentos a unos 1.100 menores migrantes y ha asegurado que se están realizando traslados de niños y niñas no acompañados a la Península.