Prensa Ibérica, Relay Events y Sport Life Ibérica lideran la nueva etapa de la Cursa de Bombers de Barcelona

La Cursa de Bombers de Barcelona abre una nueva etapa. La UTE formada por Prensa Ibérica, Relay Events y Sport Life Ibérica organizará y producirá el evento tras ganar una licitación del Ayuntamiento de Barcelona, con una hoja de ruta ambiciosa: mejorar el posicionamiento que ha convertido a esta carrera en un referente del running popular.

La alianza reúne tres perfiles complementarios y de primer nivel. Relay Events aporta su experiencia en la producción ejecutiva de grandes eventos deportivos de masas, con un historial que incluye la Cursa de El Corte Inglés, la Cursa Diagonal DiR y la Mitja de Sant Cugat. Sport Life Ibérica lidera la comunicación deportiva y el lifestyle en España, con una comunidad de 700.000 deportistas activos en su base de datos y más de 3,6 millones de seguidores y seguidoras en redes sociales; además, cuenta con experiencia propia en la organización ejecutiva y producción de grandes eventos deportivos, habiendo desarrollado pruebas populares de referencia como la Cursa de les Dones Central Lechera Asturiana, la Movistar Madrid Mitja Marató, la Zurich Maratón de Sevilla o la Cursa de Papá Noel. Prensa Ibérica, líder de la información regional y local en España, aportará la capacidad de amplificación a través de sus grandes cabeceras SPORT y El Periódico, con más de 20 millones de usuarios únicos mensuales y 176 millones de páginas vistas entre ambas, así como su red de prensa escrita y redes sociales, con un alcance de 9,9 millones de seguidores.

La primera edición bajo esta nueva estructura está prevista para el domingo 8 de noviembre de este año. El evento recupera su recorrido icónico por el corazón de Barcelona —Av. del Paral·lel, Gran Via, Ronda de Sant Pere, Via Laietana— con salida y llegada junto al Parc de la Ciutadella.

Bajo el concepto creativo “El corazón que nunca se detiene”, la Cursa de Bombers 2026 plantea una experiencia 360 grados para el corredor y la corredora: desde entrenamientos oficiales y campaña digital previa, hasta activaciones de marca, producción audiovisual en directo y un Recovery Lab en la zona de meta. La sirena oficial del Cuerpo de Bomberos de Barcelona marcará, como gran novedad de esta edición, el inicio de la carrera.

El proyecto incorpora también una decidida apuesta por la sostenibilidad, con movilidad sostenible, uso de vehículos eléctricos e híbridos, gestión selectiva de residuos y fomento del transporte público como ejes transversales del evento.

La Cursa de Bombers de Barcelona es, junto con los Bomberos de Barcelona, un símbolo de la ciudad. Esta nueva etapa nace con la voluntad de estar a la altura de este legado y de construir sobre él un proyecto de referencia para el running popular durante los próximos años.

Sobre Relay Events: Especialistas en organización ejecutiva y producción de grandes eventos deportivos como la Cursa El Corte Inglés, la Mitja Marató Sant Cugat y la Cursa Diagonal DiR.

Sobre Sport Life Ibérica: Grupo líder en comunicación deportiva y lifestyle, editor de publicaciones como Sport Life, Corredor, Triatlón, Trail Run, Ciclismo a Fondo o Bike, con 1,5 millones de lectores en papel y 1,9 millones de usuarios únicos digitales al mes. Cuenta además con una sólida trayectoria en la organización ejecutiva y producción de eventos deportivos populares, entre los que destacan la Cursa de la Dona Central Lechera Asturiana, la Movistar Madrid Mitja Marató, la Zurich Maratón de Sevilla y la Cursa de Papá Noel.

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Sobre Prensa Ibérica: Líder de la información regional y local en España, el grupo cuenta con 26 diarios impresos y digitales, más de un centenar de Crónicas locales y diversas revistas, siendo además el segundo grupo en audiencia digital en España según GfK DAM de mayo. Es líder en Cataluña, Asturias, Comunidad Valenciana, Galicia, Canarias, Murcia y Baleares, y compite por el liderazgo en Andalucía, Madrid, Aragón y Extremadura. Sus revistas 'Woman' y 'Viajar' también lideran sus respectivos segmentos. EL PERIÓDICO, 'Sport', 'La Nueva España', 'Faro de Vigo', 'Levante-EMV', 'Información' y 'La Provincia' son sus principales marcas.

Fuente: Sport