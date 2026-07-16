La Fundación Eurocaja Rural impulsa la formación en inteligencia artificial y transformación digital para jóvenes de Castilla-La Mancha

La Fundación Eurocaja Rural ha clausurado el programa 'Campus Talento: Especialista en IA y Transformación Digital Empresarial', una iniciativa dirigida a formar a jóvenes menores de 30 años en competencias digitales y facilitar su incorporación al mercado laboral.

El acto de cierre se celebró en la Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y contó con la participación de representantes institucionales, responsables académicos, empresas colaboradoras, familiares y el alumnado que ha completado el programa.

La iniciativa ha sido organizada por la Fundación Eurocaja Rural y desarrollada con la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, dentro del Programa FSE+ 2021-2027. Durante la ceremonia, los participantes recibieron los diplomas que acreditan su formación como especialistas en inteligencia artificial y transformación digital empresarial. También se entregaron reconocimientos a las compañías que han colaborado en el desarrollo del proyecto y en la acogida de estudiantes en prácticas.

Formación para afrontar los retos de la digitalización

La viceconsejera de Educación, Universidades e Investigación de Castilla-La Mancha, María del Mar Torrecilla Sánchez, destacó la necesidad de afrontar con preparación y confianza los desafíos que plantea la inteligencia artificial. "Hoy reconocemos el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de los participantes con la formación y con su futuro", apuntó. Torrecilla también señaló que el programa constituye un ejemplo de colaboración entre instituciones, centros formativos y tejido empresarial para mejorar la empleabilidad juvenil y responder a las nuevas necesidades del mercado laboral.

En el acto también participaron la gerente de la Fundación Eurocaja Rural, Susana Cortés Martínez; el director formativo de 'Campus Talento' y responsable de programas del área de Dirección de Empresas del CEF, Santiago Hernández; y el catedrático de Informática de la Universidad de Castilla-La Mancha Carlos González Morcillo, también fundador de Furious Koalas y director del Campus Digital Compartido del Grupo 9 de Universidades, quien ofreció una ponencia motivacional sobre inteligencia artificial dirigida al alumnado.

Por su parte, Cortés subrayó que la clausura supone el final de una etapa formativa, pero también el comienzo de nuevas oportunidades laborales para los jóvenes participantes. La gerente de la Fundación Eurocaja Rural afirmó que invertir en formación permite mejorar los currículos profesionales, retener talento en Castilla-La Mancha y ayudar a las empresas de la región a ser más innovadoras y competitivas. "Hoy clausuramos este campus, pero comienza una etapa mucho más importante: la de aplicar lo aprendido y convertir este talento en proyectos, empleo, innovación y desarrollo para Castilla-La Mancha", añadió.

350 horas de formación y prácticas en empresas

Los alumnos que han completado el programa han obtenido un título propio del Centro de Estudios Financieros como especialistas en IA y Transformación Digital Empresarial.

La formación ha incluido herramientas tecnológicas y estrategias empresariales relacionadas con los procesos de digitalización. En total, los participantes han recibido 350 horas de clases online en directo y han realizado dos meses de prácticas en empresas de Castilla-La Mancha. Este modelo ha permitido al alumnado aplicar los conocimientos adquiridos en entornos profesionales y obtener una visión práctica de los retos y oportunidades asociados a la economía digital.

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Con este programa, la Fundación Eurocaja Rural, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el CEF refuerzan su apuesta por mejorar el acceso al empleo de jóvenes cualificados, facilitar su primera experiencia profesional y favorecer la permanencia del talento en la región.