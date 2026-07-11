Un detenido por una presunta agresión sexual a una mujer en Pamplona

Una persona ha sido detenida como presunta autora de una agresión sexual a una mujer esta pasada noche. La agresión ha tenido lugar de madrugada, en torno a las 04:45 horas, en la Vuelta del Castillo, según informan desde el Ayuntamiento de Pamplona.

La Junta de Portavoces del Consistorio ha manifestado en una declaración institucional su "total rechazo y condena a esta agresión" y su "absoluto apoyo y solidaridad con la mujer y su entorno, además de máximo respeto para preservar sus derechos e intimidad".

El Ayuntamiento de Pamplona se reafirma una vez más en su "rechazo y condena a cualquier tipo de agresión, violencia o actitud sexista que se produzca" en la ciudad y se compromete a "trabajar para erradicar las agresiones sexuales, mejorar la seguridad y garantizar el pleno ejercicio de la libertad de las mujeres en todo tipo de entornos".

El Ayuntamiento se adhiere "a la convocatoria que realice el movimiento feminista de Pamplona" e invita a la ciudadanía "a participar en dichos actos de protesta".

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