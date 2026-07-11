DENUNCIA
Un detenido por una presunta agresión sexual a una mujer en Pamplona
El Ayuntamiento de Pamplona se suma a la convocatoria del movimiento feminista tras la detención de un hombre por agresión sexual
EP
Una persona ha sido detenida como presunta autora de una agresión sexual a una mujer esta pasada noche. La agresión ha tenido lugar de madrugada, en torno a las 04:45 horas, en la Vuelta del Castillo, según informan desde el Ayuntamiento de Pamplona.
La Junta de Portavoces del Consistorio ha manifestado en una declaración institucional su "total rechazo y condena a esta agresión" y su "absoluto apoyo y solidaridad con la mujer y su entorno, además de máximo respeto para preservar sus derechos e intimidad".
El Ayuntamiento de Pamplona se reafirma una vez más en su "rechazo y condena a cualquier tipo de agresión, violencia o actitud sexista que se produzca" en la ciudad y se compromete a "trabajar para erradicar las agresiones sexuales, mejorar la seguridad y garantizar el pleno ejercicio de la libertad de las mujeres en todo tipo de entornos".
El Ayuntamiento se adhiere "a la convocatoria que realice el movimiento feminista de Pamplona" e invita a la ciudadanía "a participar en dichos actos de protesta".
La Junta Local de Protección Civil ha conocido en su reunión de este sábado la denuncia de tres agresiones por tocamientos en la última jornada de fiestas. Una persona ha sido detenida como presunta autora de una de esas agresiones.
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