Absentismo
Abascal dice que el problema de España es "la mafia sindical y la casta patronal" por cooperar con el Gobierno
El PP modula su discurso tras las palabras Feijóo y apunta al "absentismo fraudulento" y a "cuidar a los enfermos"
Gobierno y PSOE arremeten contra el PP por la propuesta de Feijóo frente al absentismo laboral: “No cree en los derechos laborales”
EP
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este miércoles que "el problema" de España es "la mafia sindical y una casta patronal" que han colaborado con el Gobierno para sacar adelante "distintas legislaciones", sin especificar.
Así se ha expresado ante los medios a su entrada a un curso organizado por el CEU en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), requerido por una valoración sobre las palabras del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que dijo que "las bajas laborales son un cáncer" en España.
Abascal ha evitado entrar en la polémica, y ha asegurado que "los trabajadores, los empresarios y los autónomos de ninguna manera son el problema de España", sino que "los problemas de España los padecen ellos".
A juicio del líder de Vox, "el problema de España es un Gobierno corrupto y mafioso y, también, y quiero decirlo con toda claridad, una mafia sindical y una casta patronal que durante toda esta legislatura ha colaborado en distintas legislaciones con este Gobierno que ha traído tantos problemas a empresarios y trabajadores".
Fuente: El Periódico
- La bodega pionera de Rueda que cumple 50 años brindando por el pasado, el presente y el futuro
- Tomás Gómez: 'Sánchez sabe que cuanto más tiempo esté en Moncloa, menos riesgo judicial corre personalmente
- El Sindicato Ferroviario convoca una huelga mañana en Renfe y se cancelan unos 320 trenes
- Jorge Juste, el discreto empresario que saltó a la fama por haber tenido un lío con Ana Obregón
- Seis restaurantes y un maestro eterno: los 'Top Tradition' celebran a los nuevos guardianes de la cocina tradicional española
- El Papa agradece a España y 'de modo especial' al Rey Felipe VI su acogida durante su visita
- Exteriores eleva a nueve el número de españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela
- Ruth Díaz, directora general de Amazon para España y Portugal da las claves para aprovechar Prime Day: “La mejor oferta es la que te ahorra dinero en algo que realmente necesitas”