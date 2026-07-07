Fuego, mar y noches hasta las dos: así desembarca Dani García en Ibiza con Leña y Lobito de Mar

Ibiza tiene un ritmo propio: días largos, comidas frente al mar, sobremesas sin reloj y noches que arrancan cuando el sol todavía no se ha apagado. En ese escenario, el Grupo Dani García ha desembarcado esta temporada con dos de sus conceptos más reconocibles: Leña, abierto desde el 5 de junio en BLESS Ibiza The Site, y Lobito de Mar, que abrió el pasado 15 de junio junto a The Unexpected Ibiza Hotel.

Fuego y mar, brasa y Mediterráneo, cena larga y comida de playa se encuentran ahora en el hub gastronómico de The Site Ibiza, el proyecto de Palladium Hotel Group que reúne hoteles de lujo, gastronomía, retail, moda y algunas de las marcas más potentes del verano ibicenco.

En LEÑA las hamburguesas se elaboran con pan de pretzel, carne picada de vaca madurada, queso havarti y salsa Bull, cuya receta solo la conoce Dani García y su equipo. / Cedida

El grupo intenta trabajar con pescado de la isla siempre que es posible. En Lobito, el pescado, los arroces o piezas como el San Pedro se buscan en proveedores locales o cercanos, aunque algunos productos concretos, como determinadas almejas, llegan desde Galicia.

La adaptación llega incluso a la técnica. Antes de la apertura, Jorge Martín del Cañizo, director culinario del grupo, recorrió arrocerías de la isla para entender cómo se comporta el arroz en Ibiza. El agua, más pesada, obliga a ajustar recetas, tiempos y cocciones. La idea no es copiar una carta, sino hacer que el concepto respire el lugar donde aterriza.

Con Leña y Lobito de Mar, el Grupo Dani García entra en Ibiza por partida doble. Uno mira a la noche, la brasa y la carne; el otro, al mediodía, al mar y al arroz. Dos conceptos distintos para un mismo destino donde la gastronomía ya no es solo complemento del viaje, sino parte esencial del verano.

Leña Ibiza: brasa en el hotel más alto de la isla

Leña llega a Ibiza instalado en uno de los hoteles más singulares de la isla y junto a Playa d’en Bossa, la playa más grande de Ibiza, con unos 3,5 kilómetros de longitud. El concepto traslada su universo de fuego, brasa, carne premium y ambiente nocturno a un destino donde la cena también forma parte de la experiencia social.

Interior de LEÑA Ibiza, la nueva apertura de Dani García junto a Lobito de Mar en Baleares. / EPE

La sede ibicenca abre de lunes a domingo, con programación propia de DJ, terraza, barra y capacidad para llegar a unos 210 comensales por servicio. El restaurante trabaja con doble turno: uno temprano, hacia las 19:00 horas, muy orientado al público internacional, y otro alrededor de las 21:00 horas. Permanece abierto hasta las dos de la madrugada, aunque la cocina cierra a medianoche. En plena temporada, la previsión es alcanzar hasta 400 cubiertos por noche.

Yakitoris de Leña Ibiza, uno de los bocados emblemáticos del concepto de brasa del Grupo Dani García. / Cedida

La carta conserva platos ya reconocibles de Leña, como el aguacate braseado con salpicón de verduras, queso feta y cilantro; la manzana al foie; los yakitoris; las meat balls de pollo con salsa de soja; o sus hamburguesas, elaboradas con pan de pretzel, carne picada de vaca madurada, queso havarti y salsa Bull, cuya receta solo la conoce Dani García y su equipo.

Pero Ibiza incorpora elementos propios. Nada más sentarse, el cliente encuentra salchichón de vaca madurada elaborado en la isla y mantequilla con ceniza de puerro, un aperitivo que conecta con la identidad cárnica y ahumada del concepto. También aparecen especialidades como caviar, langosta y carabineros, más singulares en esta sede que en otros Leña.

La manzana al foie forma parte de los clásicos de Leña que el Grupo Dani García ha llevado también a Ibiza. / Cedida

Entre los platos con acento local destaca el calamar a la brasa con sobrasada, una reinterpretación de una elaboración tradicional ibicenca. La sobrasada será uno de los productos que también aparecerá en Mallorca, junto a otro guiño balear: la ensaimada, convertida en postre exclusivo de las sedes de Ibiza y Mallorca.

Cócteles, cuchillos y postres

La experiencia se completa con una carta de cócteles signature, con y sin alcohol, todos a 22 euros. Entre las propuestas figuran desde el Whisky Sour de Calabaza, con Hibiki Harmony, azúcar de calabaza ahumada y mezcla de cítricos, hasta el Negroni Iceberg, con Roku Gin, vermut y Campari presentado sobre hielo. También aparecen combinaciones más frescas y especiadas, como el Chipotle Crush, con vodka, chipotle, fresa y soda de pomelo; el Yellow Mellow, con tequila, fruta de la pasión y baya de Timur; o Mexica, una versión con tequila, soda casera de mango, cayena y roca volcánica. A ello se suma el ritual de los cuchillos, con piezas de distintos estilos —catalán, portugués, francés o italiano— para acompañar las carnes premium, que pueden alcanzar el kilo de peso.

Entre los acompañamientos destaca la cebolla trufada gratinada, además de salsas como la bearnesa y el chimichurri. En el apartado dulce conviven elaboraciones como la Tarta di Rois, el brioche de vainilla con helado de mantequilla tostada y la ensaimada creada para las aperturas baleares.

Lobito de Mar: el único chiringuito del grupo con vistas al mar

A pocos metros, Lobito de Mar propone la otra cara del verano: producto marino, arroces, frituras, mariscos, pescados a la brasa y platos para compartir. Es un Lobito singular, porque funciona como el único del grupo planteado en formato chiringuito con vistas al mar.

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Abre principalmente en horario de comida y cuenta con una zona de restaurante y otra de hamacas. En esta última, la carta se adapta al entorno: no se sirven arroces ni elaboraciones de brasa, todo debe presentarse en melamina y los platos buscan ser más fáciles de comer junto al mar, con opciones como calamares o poke de atún.