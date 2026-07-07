Diez años de la violación grupal de 'La Manada', el caso que lo cambió todo

La violación grupal de 'La Manada' en los Sanfermines de 2016 sigue proyectando diez años después una larga sombra sobre Pamplona y el conjunto de España. Aquel estallido de indignación trascendió las murallas de la ciudad, impulsado al grito de 'Yo sí te creo', y empujó una revisión colectiva sobre el consentimiento y los límites.

Todo comenzó en la madrugada del 7 de julio de 2016, en plenos Sanfermines, cuando una joven madrileña de 18 años denunció haber sido violada en grupo por cinco hombres que se hacían llamar 'la Manada' en un chat.

Horas después fueron detenidos y el 9 de julio ingresaron en prisión provisional sin fianza. Sus nombres son Alfonso Jesús Cabezuelo, José Ángel Prenda, Antonio Manuel Guerrero, Jesús Escudero y Ángel Boza. Los cinco continúan en prisión.

Un caso que suuso un punto de inflexión

El caso supuso un punto de inflexión ante las agresiones sexuales, dio mayor visibilidad al problema y provocó una oleada de solidaridad con las víctimas. Pamplona reaccionó y lo hizo en la calle, con una contestación que después se extendió por toda España.

Aquella sacudida social y judicial fue el germen de la Ley de garantía integral de la libertad sexual, la del 'solo sí es sí', que eliminó la distinción entre abuso y agresión y colocó el consentimiento en el centro, aunque también ha provocado rebaja de condenas y excarcelaciones, incluidas las reducciones de 15 a 14 años de prisión para tres de los miembros de la Manada.

El alcalde Asiron ve "un antes y un después" de aquel caso

Diez años después, el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, subraya que aquel episodio marcó “un antes y un después”. Recuerda aquellos días “con mucha rabia y mucho enfado” y los define como “momentos durísimos” en lo personal y lo institucional.

El alcalde incide en que el caso visibilizó “el impuesto de inseguridad” que pagan las mujeres “por salir a la calle a cualquier hora y en cualquier lugar”, y evidenció una brecha entre “la velocidad a la que avanzaba la sociedad” y la de “determinados sectores de la judicatura”.

Sin querer ser "triunfalista" valora que Pamplona “supo estar a la altura” y ponerse “a la cabeza en la lucha contra las agresiones sexistas”.

El impacto, añade, trascendió a la ciudad: “Fueron muchísimos los ayuntamientos que se pusieron en contacto con nosotros para aprender y replicar el modelo de Pamplona”. Quien ha querido avanzar “al mismo ritmo que Iruña”, concluye, “ha podido hacerlo gracias a ese aprendizaje compartido”.

Entre la indignación y el orgullo

La directora del Instituto Navarro para la Igualdad (INAI), Patricia Abad, tiene un recuerdo ambivalente: "Por un lado, la indignación, y por otro lado, el orgullo de ver cómo la mayoría social en Navarra salía a la calle impulsada por el movimiento feminista a manifestar su rechazo frente a la violencia sexual desde el minuto uno".

Una década después, ha declarado, el principal mensaje a transmitir es que "la violencia sexual no es una suma de casos aislados, sino una expresión extrema de una desigualdad que sigue presente en nuestra sociedad".

"La prevención empieza mucho antes de una agresión: en la educación, en las relaciones igualitarias, en el cuestionamiento de determinados modelos de masculinidad y en el compromiso colectivo de no mirar hacia otro lado", ha indicado.

Una muestra de madurez de la sociedad

Esther Erice, vocal del CGPJ, era en 2016 la presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra. Recuerda el rechazo social sin paliativos a esta violación como una "muestra de madurez de la sociedad".

Erice ha recalcado que el caso de 'la Manada' provocó la introducción de algunas mejoras en la actuación del poder judicial: "Lo más reseñable me parece el incremento de la formación a jueces y magistrados y todos los operadores jurídicos", así como "el refuerzo también del trabajo en red que se venía realizando para que la atención sea del conjunto de las instituciones".

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Desde entonces, ha apuntado, también se ha podido ahondar en la especialización de los juzgados que atienden esta materia y en la preservación de la intimidad y los datos personales de las víctimas.