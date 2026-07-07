El derecho a la energía en un contexto internacional incierto

El contexto internacional ha generado un grado de volatilidad y de incertidumbre en los suministros de energía que hace necesario reducir al máximo la dependencia de suministradores y de energías afectadas por ese contexto. En definitiva, aquellas que no producimos y que nos obligan a ser dependientes de otros países y empresas. En estos días hemos vuelto a hablar de las ayudas del Gobierno de España al consumo de energía, que durante lo peor de la Guerra de Irán han aliviado los bolsillos de muchos ciudadanos y ciudadanas.

Reducir la dependencia energética es necesario por una cuestión económica, el coste creciente para nuestro país y para nuestros hogares de esa factura energética, pero también por una cuestión social. En un mundo como el actual, el derecho a una energía asequible y, siempre que sea posible, sostenible es imprescindible para que exista justicia social. En Getafe, esa filosofía guía nuestro diseño de ciudad, nuestros esfuerzos y es un compromiso con la ciudadanía.

Más allá de las grandes estrategias energéticas nacionales, mi responsabilidad es conseguir que nuestros vecinos y vecinas disfruten de hogares más confortables y un precio de la energía que consumen razonable. Y esto lo debemos conseguir a través de las políticas municipales.

Desde hace unos años, los proyectos que desarrolla el Gobierno municipal apuestan decididamente por el empoderamiento energético de los ciudadanos y ciudadanas, de las empresas y los negocios, a través del impulso y la constitución de comunidades energéticas, tanto ciudadanas como industriales, que favorezcan la transición hacia energías limpias, baratas y sostenibles. En estos días, en Getafe se celebran las sesiones de cierre del proyecto europeo "EmPowerIng-Us", un proyecto europeo centrado en la pobreza energética oculta y en las herramientas que tenemos para mitigarla.

El autoconsumo colectivo permite a las comunidades de vecinos, a las empresas, mejorar su respuesta a un entorno volátil e incierto, reduciendo su vulnerabilidad social y económica, mejorando su competitividad.

También trabajamos la educación de la ciudadanía en sus derechos como consumidores de energía, asesorando no solo en eficiencia, a través de la rehabilitación de sus hogares y edificios o en hábitos de consumo más responsables, sino también en la mejora de la gestión de sus contratos de suministro.

Los resultados en Getafe son ya significativos, en los últimos años, varios miles de familias han visto reducidos sus consumos (y sus facturas) en un 25% gracias a los servicios de Hogares Saludables, la oficina de la EMSV que asesora y acompaña a los vecinos en esa gestión eficiente de la energía. Esto ha convertido a Getafe en un referente para ciudades de nuestro país y de Europa, que miran nuestros proyectos y nuestros servicios como un modelo en el que encuentran inspiración y, lo que es muy importante, objetivos que alcanzar. Incluso hemos explicado nuestro caso de éxito en el Parlamento Europeo.

Y finalmente, el diseño de nuestra ciudad, ahora que estamos en pleno desarrollo de la Agenda Urbana de Getafe, tiene en cuenta los efectos del cambio climático, aumentando los espacios renaturalizados, detectando a través de tecnologías de análisis las zonas de mayor exposición a las temperaturas más elevadas, modificando los materiales con los que se rediseña la ciudad para hacer frente a la emergencia climática.

Porque la confortabilidad de nuestros vecinos y vecinas comienza en las calles de nuestra ciudad, en sus espacios públicos, avanza hacia los edificios donde viven, se desarrolla en sus hogares y en todo ello, el urbanismo bien concebido, la eficiencia energética y la sostenibilidad son fundamentales para conseguir justicia social y una vida digna.