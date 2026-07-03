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Rocío Carrasco evita nombrar a Ortega Cano en su aventura de 'Hasta el fin del mundo', pero alude a él con una frase viral

La concursante recordó a su madre durante su paso por Colombia y terminó rescatando uno de los momentos más icónicos del torero

Rocío Carrasco y Anabel Dueñas en 'Hasta el fin del mundo'

Rocío Carrasco y Anabel Dueñas en 'Hasta el fin del mundo' / RTVE

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Carlos Merenciano

Madrid

'Hasta el fin del mundo' volvió a liderar la noche del miércoles en La 1 con un sólido 15,1% de cuota, en una etapa marcada por las emociones y el sentido del humor. Durante su paso por Cali, Rocío Carrasco evocó los viajes que hacía de adolescente junto a Rocío Jurado para acudir a la feria taurina de la ciudad. En pleno recuerdo, la concursante evitó mencionar a José Ortega Cano, pero dejó claro que formaba parte de aquella etapa utilizando un apodo en clave: “A mí Cali me encanta, venía con mi madre y con 'brave bull fighter'”.

El guiño desconcertó a Anabel Dueñas, que no tardó en preguntar a quién se refería. Carrasco, fiel a su tono jocoso en esta aventura, respondió con una frase que desató carcajadas: “Semen de fuerza, nena”. Con esa expresión, rescató el ya célebre momento televisivo protagonizado por Ortega Cano en 2022, cuando pronunció esas palabras en ‘El programa de Ana Rosa’. La cantante no pudo contener la risa al captar la referencia, convirtiendo la escena en uno de los momentos más comentados del episodio.

Más allá del humor, la etapa también dejó espacio para la nostalgia. Carrasco regresó al hotel InterContinental, donde se hospedaba con su madre durante aquellas visitas a Colombia. “Me he sentido como una niña pequeña al pisar el InterContinental”, confesó, emocionada al recordar veranos, celebraciones y viajes familiares. La concursante llevaba sin pasar por ese lugar desde los 17 años y reconoció que el reencuentro le removió recuerdos muy especiales.

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Anabel Dueñas, siempre dispuesta a aprovechar cada parada para facilitar el concurso, intentó que su compañera utilizase aquel vínculo para conseguir una habitación gratuita. Carrasco se negó: “No he ido nunca a ningún sitio y he dicho ‘mi madre es’”. Aun así, accedió a presentarse simplemente como “hija de una artista española”.

Fuente: El Periódico

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