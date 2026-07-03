Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El tiempoTúnel A-5Bicimad en PozueloFamilias homoparentalesEl BoscoPlanes fin de semanaSara CarboneroBaño de museos'Un café en las alturas'
instagramlinkedin

Etapa 5

'Hasta el fin del mundo’ arrancó su nueva etapa con un control de alcoholemia y dos concursantes comiendo rata peruana

El concurso cambió por completo su ránking en la etapa que llevó a los concursantes de Perú a Bolivia

'Hasta el fin del mundo'.

'Hasta el fin del mundo'. / LA 1

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Kevin Rodríguez

Tenerife

En la quinta etapa del reality 'Hasta el fin del mundo', que se desarrolló de Perú a Bolivia, las seis parejas de concursantes afrontaron un tramo duro marcado por el mal de altura, con mareos y falta de oxígeno. A pesar de las dificultades físicas, todos lograron completar la etapa.

La carrera comenzó en Huacachina (Perú), desde donde partieron rumbo a Sucre (Bolivia), una ciudad a 3.800 metros de altitud. El ranking de llegadas de la etapa anterior se respetó en su mayoría: en primer lugar llegaron Rocío Carrasco y Anabel Dueñas, seguidos por Nia y J Kabello; en tercer lugar, Yolanda Ramos y su sobrina Ainoa Olivares; después llegaron Aldo Comas y José Lamuño; y cerrando la clasificación, Alba Carrillo y Cristina Cifuentes, y finalmente Jedet y Andrea Compton.

En un momento insólito, uno de los trabajadores de los autobuses creyó que Rocío Carrasco estaba ebria, por lo que le pidió que se sometiera a una prueba de alcoholemia. El test dio 0,0 %, descartando cualquier consumo y el trabajador se disculpó con la concursante.

Por otro lado, Yolanda Ramos protagonizó uno de los momentos más divertidos de la entrega cuando aceptó participar en un ritual junto a su sobrina. Aunque lo intentó con empeño, no logró “meterse” en la ceremonia: se fue literalmente “asando viva” por el fuego, provocando las risas de todos.

Noticias relacionadas

Por último, la pareja formada por Aldo Comas y José Lamuño terminaron comiendo rata peruana. Además, su jornada empeoró al encontrarse con unas condiciones deplorables en el hotel, lo que les llevó incluso a reclamar la devolución del dinero de la habitación.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La bodega pionera de Rueda que cumple 50 años brindando por el pasado, el presente y el futuro
  2. Tomás Gómez: 'Sánchez sabe que cuanto más tiempo esté en Moncloa, menos riesgo judicial corre personalmente
  3. Cuál es el mejor ventilador de techo: las 12 mejores opciones con mejor calidad-precio que existen
  4. El Sindicato Ferroviario convoca una huelga mañana en Renfe y se cancelan unos 320 trenes
  5. Jorge Juste, el discreto empresario que saltó a la fama por haber tenido un lío con Ana Obregón
  6. Seis restaurantes y un maestro eterno: los 'Top Tradition' celebran a los nuevos guardianes de la cocina tradicional española
  7. El Papa agradece a España y 'de modo especial' al Rey Felipe VI su acogida durante su visita
  8. Aznar: 'El problema de Euskadi y Cataluña es que el nacionalismo es un fracaso histórico

'Hasta el fin del mundo’ arrancó su nueva etapa con un control de alcoholemia y dos concursantes comiendo rata peruana

'Hasta el fin del mundo’ arrancó su nueva etapa con un control de alcoholemia y dos concursantes comiendo rata peruana

Rocío Carrasco evita nombrar a Ortega Cano en su aventura de 'Hasta el fin del mundo', pero alude a él con una frase viral

Rocío Carrasco evita nombrar a Ortega Cano en su aventura de 'Hasta el fin del mundo', pero alude a él con una frase viral

Jedet acabó hospitalizada en 'Hasta el fin del mundo', que coronó en Perú a Cristina Cifuentes y Alba Carrillo

Jedet acabó hospitalizada en 'Hasta el fin del mundo', que coronó en Perú a Cristina Cifuentes y Alba Carrillo

La jueza de la dana no podrá obtener el contenido de los wasaps entre Mazón y su jefe de Gabinete

La jueza de la dana no podrá obtener el contenido de los wasaps entre Mazón y su jefe de Gabinete

La juez rechaza que se suspenda cautelarmente la expulsión de Ortega Smith de Vox

La juez rechaza que se suspenda cautelarmente la expulsión de Ortega Smith de Vox

Juanma Moreno insiste en que sigue siendo el mismo pero… ahora tiene un vicepresidente de Vox

Juanma Moreno insiste en que sigue siendo el mismo pero… ahora tiene un vicepresidente de Vox

Las 150 medidas del pacto de PP y Vox en Andalucía: rebajas fiscales, inmigración, sanidad o agricultura

Las 150 medidas del pacto de PP y Vox en Andalucía: rebajas fiscales, inmigración, sanidad o agricultura

Juanma Moreno pacta su gobierno de coalición: Vox tendrá una vicepresidencia y una macroconsejería