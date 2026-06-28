El Sindicato Ferroviario convoca una huelga mañana en Renfe y se cancelan unos 320 trenes

El Sindicato Ferroviario ha convocado para este lunes una jornada de huelga de 24 horas que coincide con la operación salida de las vacaciones de verano y que supondrá la cancelación de 320 trenes de alta velocidad, larga y media distancia.

Según los servicios mínimos establecidos por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, de los 360 trenes de alta velocidad y larga distancia programados dejarán de circular 98. En media distancia se cancelarán 222 de los 642 previstos.

Pese a estas suspensiones, circularán 262 trenes de alta velocidad y larga distancia y otros 420 de media distancia dentro de los servicios mínimos decretados.

El Ministerio ha fijado unos servicios mínimos del 73 % para los servicios de alta velocidad y larga distancia y del 65 % para los trenes de media distancia.

En Cercanías de Madrid, Asturias, Cantabria, Galicia, Castilla y León, Sevilla, Cádiz, Málaga, Valencia, Murcia y Zaragoza, los servicios mínimos serán del 75 % durante las horas punta y del 50 % en el resto de la jornada.

Transportes ha advertido del "especial trastorno" que puede provocar esta huelga al coincidir con el final del fin de semana y el inicio de la operación salida estival, un periodo en el que se registra un importante incremento de los desplazamientos.

El sindicato denuncia incumplimientos en Renfe Mercancías

El Sindicato Ferroviario justifica la convocatoria por el supuesto incumplimiento de los acuerdos alcanzados en noviembre de 2023 entre el Ministerio de Transportes y la representación legal de los trabajadores, que permitieron entonces desconvocar otra huelga en Renfe.

Entre sus principales reclamaciones figura la denuncia de la vulneración del compromiso de mantener las condiciones sociolaborales de la plantilla durante el proceso de búsqueda de un socio estratégico para Renfe Mercancías.

La organización sindical también critica la decisión de licitar el mantenimiento de las locomotoras de la serie 333.3, un trabajo que hasta ahora realizaba personal propio de la compañía. A su juicio, esta medida ha reducido la carga de trabajo de las bases de mantenimiento y está teniendo consecuencias "graves" para las condiciones laborales de la plantilla.

Además, sostiene que se están incumpliendo los compromisos relativos al incremento de la actividad de Renfe Mercancías, la coordinación con Renfe Ingeniería y Mantenimiento y el mantenimiento de las cargas de trabajo dentro del grupo.

El sindicato asegura igualmente que la dirección de Renfe ha comunicado el cierre definitivo del taller de material remolcado de Miranda de Ebro y critica no haber recibido información sobre el contenido del acuerdo alcanzado entre Renfe y Medway ni sobre su posible impacto laboral.

Noticias relacionadas

En este contexto, considera que la creación de una sociedad participada al 50% por Renfe y Medway para Renfe Mercancías constituye una "grave amenaza" para la plantilla y genera incertidumbre al realizarse, según denuncia, "sin ningún tipo de garantías para la plantilla".