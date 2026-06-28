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Avión del Ejército

Aterrizan en Torrejón de Ardoz los primeros 76 españoles procedentes de Venezuela tras los terremotos

Las afectados, residentes en la zona del seísmo, han regresado en el mismo avión que el jueves trasladó a Caracas a rescatistas y efectivos de la UME

Los españoles repatriados de la zona del seísmo en Venezuela salen del avión del Ejército que les ha trasladado hasta Torrejón de Ardoz.

Los españoles repatriados de la zona del seísmo en Venezuela salen del avión del Ejército que les ha trasladado hasta Torrejón de Ardoz. / Ejército del Aire

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Redacción

El avión del Ejército del Aire que el jueves trasladó material a los efectivos de la UME y a varios equipos de rescatistas para trabajar en Venezuela, tras el doble terremoto que ha castigado a ese país, ha aterrizado este domingo, poco antes de las 10.00 horas, en la base aérea de Torrejón de Ardoz con 96 ciudadanos europeos a bordo, residentes en la zona del seísmo, según ha informado el Gobierno en redes sociales. De ellos, un total de 76 son españoles y la veintena restante son personas de distintas nacionalidades, entre ellas de Francia, Italia, Portugal, Bélgica y Eslovaquia. También hay venezolanos y argentinos.

Los repatriados salieron el viernes de Venezuela, con destino a la República Dominicana, donde viajaron junto a 11 portugueses y una ciudadana búlgara. Tras esa escala, el sábado emprendieron el vuelo hacia España con el primer avión del Ejército que había llegado a Valencia, una ciudad a unos 170 kilómetros de Caracas, que se ha convertido en uno de los puntos estratégicos para la gestión de la emergencia. Forman parte de la colonia de casi 200.000 españoles que viven de forma habitual en Venezuela, según las estimaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, que este sábado ha informado también que son ya nueve los ciudadanos de este país que han sido hallados muertos como consecuendia del doble terremoto.

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Sigue habiendo, según ha detallado el Gobierno, 131 desaparecidos y 14 localizados bajo los escombros, que son las que centran los esfuerzos de los equipos de rescate. Exteriores insiste en que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, están abiertas y se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen

Fuente: El Periódico

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