Unión o colapso: Paneuropa impulsa el debate sobre el ejército europeo y el futuro de la UE.

Acaban de celebrarse las LII Jornadas Paneuropeas celebradas en Ingolstadt (Alemania), que se han desarrollado bajo el lema "Paneuropa: unión en lugar de colapso" y reunieron a representantes políticos, académicos, militares y miembros del movimiento paneuropeo para debatir sobre el futuro de Europa, la guerra en Ucrania, la defensa común europea y la cooperación en la región del Danubio.

Uno de los principales protagonistas fue Bernd Posselt, presidente de la Unión Paneuropea de Alemania, quien criticó la tendencia del Gobierno alemán a actuar mediante "coaliciones de los dispuestos" en lugar de fortalecer las instituciones de la Unión Europea. Señaló como ejemplo las negociaciones sobre Ucrania celebradas en Londres, en las que se habría marginado tanto a importantes países de la UE como a la Alta Representante para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas. Aunque reconoció que en situaciones de emergencia pueden ser necesarias actuaciones fuera de los procedimientos habituales, defendió que esto no debe convertirse en una práctica permanente.

Posselt reclamó un plan gradual que conduzca a una integración mucho más profunda de Europa, incluso hacía unos hipotéticos "Estados Unidos de Europa", teniendo como primer paso una Unión Europea de Defensa. También defendió la eliminación del derecho de veto de los Estados miembros en política exterior y de seguridad, aprovechando el cambio político producido en Hungría tras la derrota electoral de Viktor Orbán. En el ámbito interno, pidió una respuesta más firme frente a la AfD y otros movimientos nacionalistas, llegando a plantear la posibilidad de prohibir la formación si fuera necesario para proteger la democracia europea.

Sebastian Roloff, dirigente del SPD bávaro, afirmó que el mensaje histórico del movimiento paneuropeo sigue vigente: "Europa es la respuesta". Destacó el enorme potencial de la UE como espacio de 450 millones de ciudadanos, una de las mayores economías del mundo y una poderosa comunidad jurídica. Sin embargo, advirtió de que Europa se enfrenta simultáneamente a amenazas externas e internas. Según él, la guerra de Rusia contra Ucrania va acompañada de una guerra híbrida que incluye desinformación, sabotajes e intentos de polarización social, mientras que diversos movimientos nacionalistas europeos debilitan la capacidad de actuación de la Unión.

Por su parte, el presidente internacional de Paneuropa, Pavo Barišić, sostuvo que Europa se encuentra ante un desafío existencial comparable al de los años posteriores a la Primera Guerra Mundial. Inspirándose en las teorías del historiador Arnold Toynbee, afirmó que las civilizaciones sobreviven únicamente cuando responden con éxito a los retos que enfrentan. En su opinión, la UE tiene hoy la oportunidad de consolidarse como una de las principales potencias del nuevo orden mundial multipolar, pero para ello debe fortalecer decididamente su política exterior y de defensa.

Uno de los testimonios más impactantes fue el del historiador ucraniano Ihor Zhaloba, presidente de Paneuropa Ucrania y antiguo voluntario en el frente. Describió el sufrimiento de la población ucraniana y subrayó que la falta de apoyo militar suficiente en 2022 impidió una posible derrota rusa. Considera que durante 2026 podría abrirse una nueva ventana de oportunidad para que Ucrania fuerce un final favorable de la guerra, aunque alertó del enorme desgaste humano que sufren los combatientes. También destacó la capacidad innovadora alcanzada por las Fuerzas Armadas ucranianas, especialmente en el uso de nuevas tecnologías y drones.

Las intervenciones mostraron además una visión muy crítica hacia Rusia, China e incluso hacia la evolución reciente de Estados Unidos. Dirk H. Voß, vicepresidente de Paneuropa Internacional, sostuvo que Europa debe convertirse en una potencia soberana capaz de actuar independientemente frente a las presiones de Moscú, Pekín y Washington. Según él, solo una integración política más profunda permitirá a Europa defender sus intereses.

Mesa redonda sobre seguridad y defensa en la sede de Airbus en Manching

La segunda gran parte del encuentro tuvo lugar en las instalaciones de Airbus en Manching, donde se celebró una mesa redonda sobre defensa. Matthias Nitsche, directivo de Airbus, explicó que el proyecto FCAS no debe entenderse únicamente como un avión de combate, sino como una compleja red de sistemas tripulados y no tripulados. Reafirmó además el carácter esencialmente europeo y franco-alemán de la empresa.

Durante el debate, varios participantes defendieron el fortalecimiento de las capacidades militares europeas. El diputado alemán Thomas Erndl abogó por proyectos conjuntos de armamento entre Alemania, Francia y Polonia, así como por algún tipo de servicio social o militar obligatorio que aumente el número de reservistas. El brigadier austríaco retirado Gerald Karner reclamó una actitud mucho más firme frente a Rusia y defendió una defensa europea con auténtica capacidad de disuasión.

El embajador polaco en Alemania, Jan Tombiński, afirmó que Europa vive un "tercer momento fundacional" en materia de seguridad y defensa. A su juicio, un futuro ejército europeo no surgirá de declaraciones abstractas, sino de proyectos concretos y experiencias compartidas. En la misma línea, el general alemán Christian Friedl defendió alguna forma de servicio obligatorio para reforzar las fuerzas armadas y recordó que resulta paradójico que 450 millones de europeos dependan todavía de 350 millones de estadounidenses para garantizar su seguridad.

El representante español, Carlos Uriarte Sánchez, presidente de Paneuropa España, destacó la diferencia entre la movilización social de Ucrania y la situación rusa, y sostuvo que Europa debe dejar claro que cualquier uso de armas nucleares tácticas tendría consecuencias graves para Moscú. También insistió en la necesidad de que China comprenda que una acción militar contra Taiwán tendría costes significativos y defendió la preservación del statu quo mediante el diálogo.

La región del Danubio como motor de integración europea

La conferencia también dedicó una atención especial a la región del Danubio como motor de integración europea. El ministro de Exteriores croata, Gordan Grlić Radman, subrayó que la estrategia de la UE para esta región favorece tanto la cohesión europea como la integración de los países candidatos a la adhesión. La vicepresidenta de Baviera, Ulrike Scharf, recordó el legado del fundador del movimiento paneuropeo, Richard Coudenhove-Kalergi, y afirmó que Europa debe reafirmarse como comunidad de valores, libertad y destino compartido.

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En conjunto, las jornadas transmitieron un mensaje inequívoco: ante las amenazas geopolíticas actuales, los participantes consideran que la respuesta pasa por una Europa más integrada, con mayor capacidad militar, una política exterior común más fuerte y una progresiva superación de los límites de los Estados nacionales en favor de una auténtica unión política europea.