Seis restaurantes y un maestro eterno: los 'Top Tradition' celebran a los nuevos guardianes de la cocina tradicional española.

La cocina tradicional española volvió a tener su noche propia. Sin fuegos artificiales innecesarios, pero con mucha memoria, producto y emoción, los Top Tradition Restaurants 2026 reunieron en el Museo de Bellas Artes de Vitoria-Gasteiz a algunos de esos restaurantes que llevan años demostrando que la tradición no es quedarse quieto, sino saber seguir siendo imprescindible.

Una memoria que, gracias al trabajo diario de estas casas, sigue viva y se puede probar: en platos que pasan de padres a hijos, en barras convertidas en refugio, en guisos que hablan de un territorio y en restaurantes que demuestran que la tradición no es inmovilismo, sino una forma honesta de seguir cocinando.

La segunda edición de estos galardones reunió en el Museo de Bellas Artes de Vitoria-Gasteiz a seis casas que ya forman parte del mapa emocional de la gastronomía española: Nou Manolín, en Alicante; Ca l’Isidre, en Barcelona; Doña Filo, en Colmenar del Arroyo; Arte de Cozina, en Antequera; La Hermandad de Pescadores, en Hondarribia; e Hispania, en Londres. Seis restaurantes distintos, pero atravesados por una misma idea: custodiar el producto, el recetario, la acogida y esa forma de cocinar que no necesita disfrazarse para seguir emocionando.

La elección del escenario no fue casual. En un museo, lugar pensado para conservar aquello que una sociedad considera valioso, la gastronomía se presentó también como patrimonio. Recetas, gestos, oficios, costumbres y formas de entender la mesa como parte de una cultura que no se puede perder.

Javier Sáenz, impulsor de los Top Tradition, defendió durante la gala el sentido cultural de unos premios celebrados precisamente en este espacio donde el arte se respira en cada rincón: "La gastronomía es considerada una de las bellas artes y qué mejor lugar que celebrarlo en el Museo de Bellas Artes", señaló. Sáenz recordó también una idea atribuida al chef Thomas Keller: que el cocinero debe ser quien dé alma a la receta.

Javier Sáenz, impulsor de los Top Tradition durante la gala de este jueves, 26 de junio de 2026. / EPE

Y ese, explicó, es el verdadero objetivo de estos galardones: reconocer a esas casas que han mantenido vivas recetas transmitidas de generación en generación, restaurantes familiares, barras, comedores y cocinas de memoria que quizá no siempre han recibido el reconocimiento que merecen, pero que siguen representando valores esenciales como la cocina, la historia, el legado, el producto y la acogida.

Arte de Cozina: la historia también se come

El primer reconocimiento de la noche viajó hasta Antequera, donde Charo Carmona lleva años haciendo de Arte de Cozina un espacio de recuperación del recetario andaluz. Su cocina mira a la huella árabe, judía y cristiana de Málaga, a las ollas antiguas, a los productos de temporada y a las técnicas de conservación que explican por qué se cocinaba de una forma y no de otra.

Charo Carmona lleva años haciendo de Arte de Cozina un espacio de recuperación del recetario andaluz. / Cedida

Carmona recibió el premio con emoción y con una idea clara: la tradición no es solo comer bien, sino entender de dónde viene cada plato. "Un orgullo tremendo. Llevamos 30 años con esta forma de entender la cocina; no es solo comer, sino historia. Es un legado que tenemos que hacer que perdure y enseñarlo", defendió.

Su discurso resumió muy bien el espíritu de estos galardones. "Cocina de temporada, de huerta, aprovechamiento del producto al máximo según el momento. La temporalidad y el porqué se cocinaba de una forma u otra. El uso de técnicas de conservación también es legado y hay que mantenerlo", añadió.

La Hermandad de Pescadores: el mar como recetario familiar

El segundo premio miró al Cantábrico. La Hermandad de Pescadores, en Hondarribia, fue reconocida como una institución gastronómica ligada al puerto, al pescado y a las elaboraciones marineras de siempre. Su cocina habla de sopa de pescado, de piezas a la brasa, de guisos en salsa y de croquetas de kokotxas; de una manera de cocinar el mar que no busca artificios porque nace de la experiencia acumulada.

La Hermandad de Pescadores: el mar como recetario familiar. / Cedida

Iñaki Bergés y Maite Martínez recogieron el reconocimiento en nombre de una casa que ha sabido mantener el vínculo con el recetario familiar. Su clave está precisamente en esa fidelidad a lo aprendido: "Fieles al recetario de toda la vida, como lo hacían mis abuelos y mi madre". En esa frase cabe buena parte de la cocina tradicional española: una transmisión doméstica, casi oral, que después algunos restaurantes han sabido llevar al comedor con rigor, producto y oficio.

Doña Filo: las raíces profundas de la Sierra Oeste

Desde Madrid, el premio fue para Doña Filo, en Colmenar del Arroyo, una casa de comidas de apenas diez mesas que Julio Reoyo e Inma Redondo han convertido en uno de los refugios imprescindibles de la Sierra Oeste. El restaurante nació en 1992 como Mesón de Doña Filo, en homenaje a una antigua maestra del pueblo, y desde entonces ha construido una identidad propia alrededor de la cocina tradicional, el producto de temporada y el sabor.

Durante una década tuvo estrella Michelin, pero su verdadera distinción sigue estando en los guisos, la caza, la casquería y una hospitalidad muy cercana. Reoyo lo resume así: "Hacemos una cocina tradicional porque es lo que nos gusta", una cocina "que sepa y que reconforte". Su llegada a los fogones fue casi accidental. "Yo no sabía hacer nada", recuerda sobre sus inicios, cuando tuvo que ponerse a cocinar tras la marcha de un cocinero. Aprendió de Celedonio Castro Gil, a quien define como su "maestro absoluto", y descubrió ahí una vocación que ya no abandonó.

Doña Filo propone una cocina de sabor, memoria y territorio desde Colmenar del Arroyo, en plena Sierra Oeste de Madrid. / Cedida

Al recoger el premio, defendió una cocina que mira al origen: "Cocinamos con raíces muy profundas y esto es lo que reivindicamos en este momento más que nunca". Para Reoyo, "la raíz es desde donde se puede construir".

En Doña Filo, la casquería ocupa un lugar central porque ahí todavía encuentra memoria y verdad: "La casquería es donde todavía mi memoria coincide exactamente con lo que hago". Y resume el motor de su oficio en una frase: "Sin pasión este oficio no tiene ningún sentido".

Ca l’Isidre: Barcelona y la elegancia del clasicismo

El reconocimiento a Ca l’Isidre llevó la mirada al barrio del Raval en Barcelona y a una de las casas que mejor ha sabido mantener el pulso de la cocina catalana clásica y familiar desde 1970. Su nombre forma parte de una manera de entender el restaurante como espacio de producto, sala, elegancia y continuidad.

El galardón fue recogido en su nombre por Álex Sàlmon, director del suplemento Abril de Prensa Ibérica, en una entrega realizada por Raimundo Escudo, director de la Fundación HAZI, dentro de una gala en la que el respaldo institucional vasco tuvo un papel destacado. Ca l’Isidre representa esa tradición urbana, refinada y profundamente catalana que sigue teniendo sentido precisamente porque no ha necesitado convertirse en otra cosa.

Ca l’Isidre, una institución de la cocina barcelonesa donde han comido reyes y artistas. / Cedida

Hispania: la cocina española también se defiende fuera

Uno de los reconocimientos más simbólicos fue para Hispania London, distinguido como embajador de la cocina española fuera de nuestras fronteras. Desde el corazón de la City londinense, el proyecto liderado por Javier Fernández Hidalgo ha convertido el recetario español en una carta de presentación internacional. El premio fue entregado por Amaia Barredo Martín, consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, que puso el acento en el valor económico y cultural de la cocina tradicional. Recordó que detrás de esas tabernas, comedores y casas de comidas hay agricultores, pescadores, productores y una manera de entender la gastronomía conectada al origen y al respeto por el producto. Fernández Hidalgo resumió el sentido del reconocimiento con una idea poderosa: "Creemos que la cocina tradicional española merece la pena y fuera de España está aún por descubrir".

Hispania: "la cocina española también se defiende fuera". / Cedida

El premio a Hispania amplía el mapa de los Top Tradition y recuerda que preservar una cocina no significa encerrarla en su lugar de origen. También consiste en llevarla lejos, explicarla bien y demostrar que un guiso, una barra, un arroz o un producto español pueden emocionar en Londres igual que en Alicante, Antequera o Madrid.

Nou Manolín: una barra convertida en institución

El último de los seis galardones a la restauración tradicional viajó hasta Alicante con Nou Manolín, una de las barras más legendarias de España. Su cocina mediterránea de producto, sus salazones, arroces, pescados y mariscos han convertido este restaurante en una institución para varias generaciones de clientes y profesionales.

Nou Manolín. / Cedida

Cristian Gabriel recogió el premio de manos de Maider Etxebarria, alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, que reivindicó el papel de la ciudad como epicentro de una noche dedicada a la memoria gastronómica. Durante la entrega, Gabriel resumió su manera de entender el oficio con una frase que podría servir de lema para toda la noche: "Tradición e innovación es una fórmula de éxito".

Nou Manolín representa precisamente esa convivencia. Una casa que no renuncia a su identidad, pero que entiende que la tradición necesita pulso, actualización y energía para no convertirse en una postal del pasado.

Maider Etxebarria, alcaldesa de Vitoria-Gasteiz. / EPE

Hilario Arbelaitz, la ovación más emotiva

La noche tuvo también un nombre propio especialmente emocionante: Hilario Arbelaitz, alma del mítico Zuberoa y miembro fundador de la Nueva Cocina Vasca, recibió el reconocimiento "Clásico y Eterno" por toda una vida dedicada a preservar, renovar y difundir la gastronomía española.

El homenaje llegó en un año especialmente simbólico, el del 50 aniversario de la Nueva Cocina Vasca, aquel movimiento que transformó la cocina española sin romper con sus raíces. Arbelaitz recordó que su identidad nace en casa, en la cocina familiar, y que la modernidad solo tuvo sentido cuando fue capaz de dialogar con ese origen. "No puedo olvidar nunca la cocina de mi madre", afirmó. Y añadió una reflexión que condensó el equilibrio que ha marcado su trayectoria: "Hay que mantenerla, renovar sí, pero perderla nunca".

Hilario Arbelaitz. / Cedida

Arbelaitz reivindicó la diversidad del recetario español como una riqueza que debe protegerse. Si se viaja a Andalucía, defendió, hay que querer comer cocina andaluza; si se viaja a Galicia, cocina gallega; si se viaja al País Vasco, cocina vasca. La tradición, para él, no es uniformidad, sino identidad.

También dejó una de las frases más humanas de la gala al hablar de su legado: "Mi legado son todos los jóvenes cocineros". Más allá de los premios, los platos o el prestigio, el cocinero puso el acento en la transmisión y en la forma de tratar a quienes aprenden el oficio: trabajar duro, sí, pero sin olvidar nunca que se trabaja con personas.

Un reconocimiento necesario

Los Top Tradition nacieron para dar visibilidad a esos restaurantes que no siempre ocupan el centro del relato más vanguardista, pero que sostienen buena parte de la identidad culinaria del país. La gala, presentada por el periodista José Ribagorda, contó además con el respaldo del Gobierno Vasco-Basque Country, HAZI, la Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Banco Santander y Vas Hotels, un apoyo que subraya la vocación de estos premios de proyectar el territorio, sus productores y el valor cultural de la gastronomía.

Los premiados recibieron una escultura diseñada por Xabier Santxotena, discípulo de Jorge Oteiza, una pieza pensada para simbolizar el arraigo, la autenticidad y la conexión con la tierra de estos restaurantes convertidos en guardianes de la memoria gastronómica española.

La organización resume el espíritu del premio en cinco valores: cocina, historia, acogida, producto y sucesión familiar. Una fórmula que explica por qué estos restaurantes siguen funcionando como lugares de memoria, pero también de presente.

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En tiempos de aperturas fugaces, conceptos efímeros y discursos gastronómicos que a veces envejecen demasiado rápido, los Top Tradition recuerdan algo esencial: hay restaurantes que no necesitan reinventarse cada temporada para seguir brillando. Les basta con cocinar bien, cuidar el producto, recibir con verdad y mantener viva una tradición que también sabe mirar hacia delante.a