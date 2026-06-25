Eurocaja Rural nombra a un nuevo Subdirector General y Directora Financiera para impulsar su expansión

Eurocaja Rural ha reorganizado su estructura directiva mediante el nombramiento de Ignacio Andrés Naranjo Posada como nuevo Subdirector General y de Cristina María Rubio Casares como Directora Financiera. Estos movimientos, ratificados por el Comité de Nombramientos, buscan dotar a la entidad de una mayor robustez operativa ante la creciente complejidad regulatoria y el aumento de su presencia territorial.

La creación de la Subdirección General responde a la necesidad de integrar la estrategia corporativa de forma más eficaz. Ignacio Naranjo Posada, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, asumirá la coordinación transversal de las áreas directivas, el seguimiento de proyectos estratégicos y la optimización de procesos internos.

Naranjo, que cuenta con una dilatada trayectoria en la entidad desde 1995 tras su paso por PwC, ha liderado áreas críticas como la planificación financiera, la gestión de liquidez y el cumplimiento normativo. Su formación incluye programas de alta dirección en el IESE y el IE.

Gestión financiera y solvencia

Por su parte, Cristina María Rubio Casares, licenciada en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, asume la Dirección Financiera. Entre sus nuevas responsabilidades destacan la planificación y el control financiero, la gestión de recursos y el fortalecimiento de los estándares de solvencia y sostenibilidad de Eurocaja Rural.

Rubio Casares, con más de 24 años de trayectoria en la entidad, ha ocupado previamente las jefaturas de los departamentos de Control de Gestión y de Intervención General, consolidando un perfil técnico con formación especializada en mercados de capitales, riesgos y compliance.

Apuesta por el talento interno y cumplimiento normativo

La entidad ha subrayado que estos nombramientos se enmarcan en su política de promoción interna, un pilar fundamental de su modelo de gestión para garantizar la continuidad del proyecto empresarial.

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Asimismo, este cambio en la estructura directiva refuerza la posición de Eurocaja Rural en materia de gobernanza. La entidad ha confirmado que cumple actualmente con los requisitos de la Ley de Paridad, tanto en su equipo directivo como en su Consejo Rector, órgano que alcanzó un equilibrio del 50% entre hombres y mujeres tras el proceso electoral de 2024.