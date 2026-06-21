El Mundial 2026 dispara el consumo televisivo en España: el salón vuelve a convertirse en el centro del fútbol

El Mundial 2026 está devolviendo protagonismo a una imagen cada vez menos habitual en la era del consumo individualizado: familias y grupos de amigos reunidos frente al televisor para seguir un acontecimiento deportivo en directo.

Según un estudio realizado por Hisense, la compañía de tecnología de consumo y electrodomésticos y patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el 69 % de los españoles sigue los partidos desde casa, convirtiendo el salón en el principal escenario para vivir el campeonato. El fenómeno confirma la capacidad del Mundial para generar audiencias masivas y experiencias compartidas.

La televisión mantiene su liderazgo

Pese al auge de las plataformas digitales y los dispositivos móviles, la televisión continúa siendo la opción preferida para seguir el torneo. Cerca del 90 % de los aficionados utiliza una Smart TV para ver los encuentros, atraído por factores como el tamaño de pantalla y la calidad de imagen. Además, más de la mitad de los encuestados reconoce que durante el campeonato está viendo más televisión de lo habitual, dedicando entre una y tres horas diarias al seguimiento de partidos, análisis y resúmenes.

El móvil se consolida como segunda pantalla

La experiencia del Mundial ya no se limita a lo que ocurre en el terreno de juego. Más del 75 % de los aficionados utiliza el móvil mientras sigue los partidos, una práctica que se ha convertido en habitual en las grandes citas deportivas.

El 61 % lo emplea para intercambiar mensajes con familiares y amigos y el 43 % participa en redes sociales comentando goles, polémicas y resultados en tiempo real.

El interés por la competición continúa siendo muy elevado. Cerca de siete de cada diez españoles siguen el Mundial, con una atención que aumenta a medida que avanzan las eliminatorias. La final es el partido que genera una mayor expectación entre los aficionados.

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Más allá de lo deportivo, los datos reflejan cómo el Mundial sigue siendo uno de los pocos acontecimientos capaces de reunir a millones de personas ante una misma pantalla y generar conversación simultánea tanto dentro como fuera de los hogares.