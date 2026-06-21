OCIO Y FÚTBOL
El Mundial 2026 dispara el consumo televisivo en España: el salón vuelve a convertirse en el centro del fútbol
Casi siete de cada diez españoles siguen el torneo y la gran mayoría lo hace a través de una Smart TV, mientras crece el uso simultáneo del móvil para comentar los partidos
El Mundial 2026 está devolviendo protagonismo a una imagen cada vez menos habitual en la era del consumo individualizado: familias y grupos de amigos reunidos frente al televisor para seguir un acontecimiento deportivo en directo.
Según un estudio realizado por Hisense, la compañía de tecnología de consumo y electrodomésticos y patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el 69 % de los españoles sigue los partidos desde casa, convirtiendo el salón en el principal escenario para vivir el campeonato. El fenómeno confirma la capacidad del Mundial para generar audiencias masivas y experiencias compartidas.
La televisión mantiene su liderazgo
Pese al auge de las plataformas digitales y los dispositivos móviles, la televisión continúa siendo la opción preferida para seguir el torneo. Cerca del 90 % de los aficionados utiliza una Smart TV para ver los encuentros, atraído por factores como el tamaño de pantalla y la calidad de imagen. Además, más de la mitad de los encuestados reconoce que durante el campeonato está viendo más televisión de lo habitual, dedicando entre una y tres horas diarias al seguimiento de partidos, análisis y resúmenes.
El móvil se consolida como segunda pantalla
La experiencia del Mundial ya no se limita a lo que ocurre en el terreno de juego. Más del 75 % de los aficionados utiliza el móvil mientras sigue los partidos, una práctica que se ha convertido en habitual en las grandes citas deportivas.
El 61 % lo emplea para intercambiar mensajes con familiares y amigos y el 43 % participa en redes sociales comentando goles, polémicas y resultados en tiempo real.
El interés por la competición continúa siendo muy elevado. Cerca de siete de cada diez españoles siguen el Mundial, con una atención que aumenta a medida que avanzan las eliminatorias. La final es el partido que genera una mayor expectación entre los aficionados.
Más allá de lo deportivo, los datos reflejan cómo el Mundial sigue siendo uno de los pocos acontecimientos capaces de reunir a millones de personas ante una misma pantalla y generar conversación simultánea tanto dentro como fuera de los hogares.
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