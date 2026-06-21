España-Arabia Saudí, en directo | 'La Roja' arrasa con tres goles en 14 minutos

La selección española llega a la segunda jornada del Mundial con dudas. De presumir de favorita a un empate inesperado ante Cabo Verde (0-0) que rebajó la euforia y obliga a darle la vuelta a la situación ante Arabia Saudí. Una reacción prometida por los jugadores y para la que Luis de la Fuente prepara cambios en el once titular.

Siga en directo el segundo encuentro del equipo de Luis de la Fuente en el Mundial 2026:

Primera amarilla del choque, ve la cartulina Al Dawsari el capitán y núnero 10 de la selección saudí.

Cuanto necesitaba la España de Luis de la Fuente un partido como este. Dominando, con persornalidad y con mucho fútbol asociativo. Tras estos 14 minutos de absoluta locura, 'La Roja' se quita ese runrún que había desde estos últimos días en cuanto al nivel mostrado.

EL TERCEROOO, otro más para España Otra vez Oyarzabal, el goleador de la selección. Necesitaba España un partido como el de hoy para quitarse los fantasmas. Una vez más, enorme combinación de 'La Roja' que tras un centro tocado de cabeza por Cucurella y, luego, Dani Olmo se la dejó a Mikel para que rematara a placer.

GOOOOOL el segundo de España Ya veníamos avisando de que España quería mucho más. Anota Mikel Oyarzabal que fue quien dio la asistencia en el primero de Lamine Yamal en una jugada de mucho insistir por parte de los de Luis de la Fuente. Gol muy importante para ir amarrando el partido.

España quiere más pese al 1-0 que ha logrado. Siguen presionando bien y buscándole las cosquillas a Arabia Saudí, con muchos disparos que o bien se van fuera o el balón se encuentra con las manos del guardameta Al Owais.

GOOOOOL de España El primer gol de España en este Mundial, lo hace Lamine Yamal, el chavalín, tras una recuperación buena en el centro del campo y un pase excelente de Mikel Oyarzabal que deja solo a Lamine que remata a placer.

Disparó malísimo de Dani Olmo tras colgar el balón desde el córner. Remató solo el jugador del Barcelona, pero el tiro a las nubes del Atlanta Stadium.

Bien la defensa española cortando una contra que hizo Arabia Saudí. La realidad es que los saudíes han salido con un planteamiento claro: ser fuertes en defensa y salir corriendo en cuanto recuperan balón. Un tipo de partido que a España le suele costar.

Apenas 3 minutos de juego y España ataca sin cesar. Las llegadas no son realmente peligrosas, pero tienen hambre los de Luis de la Fuente combinando bien por las bandas, intentando tiros lejanos y algún centro que otro.