Cristina Almeida, protagonista este sábado en 'Un café en las alturas'

Tras la entrevista la semana pasada con Pablo García-Berdoy, exembajador de España ante la Unión Europea, llega el turno este sábado en Un café en las alturas para Cristina Almeida, una de las grandes figuras de la izquierda española del último medio siglo.

Almeida, que entró en el Partido Comunista en pleno franquismo, con 20 años, y participó en la fundación de Izquierda Unida, repasará en esta entrevista el estado de salud de los partidos progresistas en nuestro país, evaluará la marcha del Gobierno de coalición que integran el PSOE y Sumar, y analizará el auge de Vox en un contexto de creciente polarización.

¿Por qué tienden a la división los dirigentes de la izquierda? ¿Han crispado la política española la extrema izquierda y la extrema derecha? ¿Qué piensa de los escándalos que cercan al Gobierno de Pedro Sánchez? ¿Cómo valora la oposición de Núñez Feijóo? ¿qué opina de los pactos de la derecha con Vox?

Cristina Almeida responderá a estas preguntas y, en el plano más personal, rememorará aquellos años de universidad en que, viniendo de una familia conservadora, decidió involucrarse en la lucha antifranquista. Como defensora de trabajadores, mujeres y represaliados durante tantos años, Almeida reflexionará sobre lo que se ha avanzado y queda por hacer en favor del feminismo en nuestro país.

Esta entrevista, que se publicará en todos los medios de información general de Prensa Ibérica, sucede a la realizada el pasado sábado a Pablo García-Berdoy, exembajador de España ante la Unión Europea. En esta conversación, el diplomático dio por "muerto" el multilateralismo, señaló que la polarización es "un drama global" y aseguró que Europa se juega en Ucrania la credibilidad e integridad de su propio proyecto.

García-Berdoy, que es responsable en la actualidad de Asuntos Europeos y Geopolíticos en la firma LLYC, afirmó que "Estados Unidos cree que el orden multilateral ya no le sirve para su competencia con China". En relación al nuevo orden mundial y a la pérdida de peso geopolítico de la Unión Europea, señaló en Un café en las alturas que "Europa en este mundo sin reglas está mal porque fue concebida para un mundo con reglas" y que ha de trabajar intensamente para "corregir esta situación en la que tenemos que cambiar gran parte de nuestras señas de identidad".

García-Berdoy puso de relieve el ocaso del orden multilateral: "El multilateralismo que hemos conocido hasta ahora está muerto; los Estados Unidos, que son sus creadores, consciente o inconscientemente entienden ahora que el orden multilateral no les sirve ya para su competencia con China". El diplomático reflexionó también sobre la actual carrera industrial y, parafraseando a Mario Draghi, recordó que el problema más esencial de los europeos, frente a China o Estados Unidos, es "la pérdida de la carrera por esta cuarta revolución industrial, que es la revolución digital". "No hemos sido capaces de coger el tren a tiempo", concluyó.

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El diplomático abordó también el fenómeno de la inmigración, entre otras cuestiones. "La inmigración ahora es distinta a la que existía en otros períodos de la historia -prosigue su reflexión- porque, entre otras cosas, la desigualdad ha aumentado extraordinariamente y la capacidad de movimiento de los ciudadanos de países del llamado tercer mundo ha aumentado también extraordinariamente". Y señaló que se trata de un problema extraordinario que hemos de tratar: "La inmigración está generando unos rechazos que van mucho más allá del posicionamiento político". "Está generando un rechazo a todo un sistema", concluye.