Eurocaja Rural reafirma su apoyo al tejido empresarial en la Asamblea General de CEOE CEPYME Cuenca

Eurocaja Rural participó este martes en la Asamblea General de la Confederación de Empresarios de Cuenca, CEOE CEPYME Cuenca, un encuentro anual de referencia para el tejido empresarial de la provincia en el que la entidad financiera volvió a expresar su respaldo a las empresas conquenses y a la generación de riqueza y empleo en el territorio.

El presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, intervino durante el acto en calidad de representante de la entidad patrocinadora. En su intervención, puso en valor la estrecha colaboración que Eurocaja Rural mantiene con CEOE CEPYME Cuenca, con la que suscribe anualmente convenios destinados a defender los intereses del sector empresarial, promover las actividades de la patronal, mejorar la competitividad de las empresas y contribuir a la reactivación económica.

López Martín destacó el modelo de cercanía de Eurocaja Rural, basado en la proximidad, la atención personalizada y la calidad del servicio. En este sentido, recordó que la entidad llegó a la provincia de Cuenca con el propósito de “estar donde otros no están” y acompañar tanto a personas como a empresas, especialmente en el medio rural, escuchando sus necesidades y ofreciendo soluciones adaptadas.

El presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, en la Asamblea General de la Confederación de Empresarios de Cuenca. / Eurocaja Rural

Con más de 30 oficinas en la provincia, Eurocaja Rural mantiene su apuesta por reforzar su presencia en Cuenca, apoyar al tejido empresarial, facilitar la financiación e impulsar oportunidades de progreso y desarrollo económico y social.

Durante la Asamblea General ordinaria, los socios de CEOE CEPYME Cuenca abordaron, entre otros asuntos, la aprobación de las cuentas del ejercicio económico de 2025, el presupuesto para 2026 y la Memoria de Actividades de 2025, presentada por el secretario general de la organización, Ángel Mayordomo. El encuentro concluyó con el informe del presidente de CEOE CEPYME Cuenca, David Peña, quien trasladó a los asociados un balance de la situación actual y de los trabajos desarrollados durante el último año.

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El acto contó también con la participación del presidente de CECAM, Ángel Nicolás García; el vicepresidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro; el presidente de la Diputación Provincial de Cuenca, Álvaro Martínez Chana; y el alcalde de Cuenca, Darío Dolz Fernández, entre otras autoridades y representantes institucionales.