La política internacional convertida en munición de lucha interna

Después de más de tres décadas de conflicto, Armenia y Azerbaiyán se encuentran hoy más cerca que nunca de firmar un Tratado de Paz integral desde el colapso de la Unión Soviética. Las armas han sido en gran medida silenciadas y las negociaciones directas han dado paso a mecanismos de mediación que buscan consolidar una convivencia duradera. Ambos gobiernos han expresado públicamente su voluntad de cerrar un conflicto que marcó a toda una generación en el Cáucaso Sur.

Sin embargo, este avance histórico apenas ha tenido eco en el debate público español. Tras más de quince años de estudio del espacio postsoviético -y de frecuentes visitas a sus países, desde el Báltico hasta Asia Central- resulta evidente que el interés político y mediático en España por esta región ha sido, salvo contadas excepciones, marginal. La guerra de Ucrania rompió ese silencio, comprensiblemente, por su impacto directo sobre la seguridad y la economía europeas. Fuera de ese conflicto, el Cáucaso Sur sigue siendo un gran desconocido.

Este desinterés es un error estratégico. En un contexto de profunda reconfiguración geopolítica, Europa necesita ampliar su perímetro de estabilidad, en línea con iniciativas como la Comunidad Política Europea, que integra a casi todos los países del continente, pertenezcan o no a la Unión Europea. En este marco, actores clave como el Reino Unido, Noruega, Turquía y los países del Cáucaso Sur adquieren relevancia creciente para la seguridad europea.

Las nuevas realidades geoestratégicas y energéticas exigen estructuras flexibles de concertación política. Por ello, el Cáucaso Sur se ha convertido en una prioridad emergente para Europa y debería serlo también para la política exterior española y para un análisis periodístico serio. No siempre parece ser así, a juzgar por algunos episodios recientes en determinados medios.

Algunos de estos casos podrían estudiarse en facultades universitarias bajo un título elocuente: cómo el conocimiento en política exterior importa poco, pero puede convertirse en un arma eficaz en la refriega política interna. En política internacional, la omisión del contexto no es neutra: conduce directamente a la falsedad.

Los orígenes del conflicto

El enfrentamiento entre Armenia y Azerbaiyán, surgido en los últimos años del periodo soviético, desembocó en una guerra a gran escala a comienzos de los años noventa. Tras el alto el fuego de 1994, las fuerzas armenias ocupaban la región de Karabaj y siete distritos circundantes, cerca del 20 % del territorio internacionalmente reconocido de Azerbaiyán. Más de 700.000 azerbaiyanos fueron desplazados por la fuerza.

Pese a cuatro resoluciones vinculantes del Consejo de Seguridad de la ONU que exigían la retirada incondicional de las fuerzas ocupantes, el statu quo se mantuvo durante casi tres décadas. El Derecho Internacional fue claro desde el inicio, algo ratificado posteriormente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Chiragov y otros contra Armenia, que estableció la responsabilidad de Armenia por ejercer control efectivo sobre los territorios ocupados.

El bloqueo diplomático dejó sin salida negociada a la parte afectada. La Segunda Guerra de Karabaj, en 2020, alteró este equilibrio y puso fin a la fase militar del conflicto. Desde entonces, el proceso de normalización entre Armenia y Azerbaiyán ha avanzado con determinación.

En 2023, cerca de 100.000 armenios abandonaron Karabaj. Se les ofreció permanecer, adquirir la ciudadanía azerbaiyana y disfrutar de un régimen de autonomía dentro de fronteras internacionalmente reconocidas. La memoria de décadas de violencia interétnica hizo inviable esta opción. Pretender que las fronteras estatales deban coincidir siempre con realidades identitarias homogéneas llevaría a la implosión de medio mundo, incluida Europa.

En marzo de 2025, ambas partes anunciaron la conclusión de las negociaciones del Tratado de Paz. Armenia reconoció formalmente la integridad territorial de Azerbaiyán, incluida Karabaj, admitiendo implícitamente el carácter ilegal de la ocupación anterior.

Una oportunidad histórica

En agosto de 2025, ambos países firmaron una Declaración Conjunta mediada por Estados Unidos y rubricaron el texto del Tratado de Paz. Desde entonces, se han producido avances concretos: negociaciones sobre delimitación fronteriza, facilitación del tránsito comercial, suministro de productos petrolíferos a Armenia a través de Azerbaiyán -por primera vez en décadas- y conversaciones para reabrir rutas de conectividad regional, incluido el corredor TRIPP. Son señales claras de que la lógica de la confrontación está dando paso a la coexistencia.

El riesgo del 'fast food' informativo

El problema ya no es solo cómo se interpreta este conflicto, sino la deriva más amplia del ecosistema mediático. La complejidad de la política internacional, que exige conocimiento histórico y análisis experto, se convierte con demasiada facilidad en munición para la confrontación doméstica. Conflictos lejanos se caricaturizan y se instrumentalizan como armas arrojadizas en el debate político interno.

El rigor cede ante el titular fácil; el análisis, ante el eslogan moral; la información, ante la necesidad de polarizar. Resulta especialmente preocupante que esta lógica alcance a medios tradicionales, que parecen deslizarse hacia una suerte de amarillismo de élite: periodismo con apariencia respetable, pero contenido pobre, emocionalizado y orientado ideológicamente. Una "comida rápida" informativa: rápida, reactiva y empobrecedora.

Recientemente, el viaje de la presidenta del Congreso a Azerbaiyán y Turquía ha sido utilizado como herramienta de desgaste político interno. La impugnación del papel de la embajadora de España por motivos ajenos a su función diplomática ilustra hasta qué punto todo vale para agitar a la audiencia.

Esta deriva no solo distorsiona la comprensión de conflictos como el de Armenia y Azerbaiyán, donde hechos jurídicamente establecidos se relativizan, sino que erosiona la credibilidad del propio periodismo. Cuando el medio deja de investigar y contextualizar para moralizar, renuncia a su función esencial: explicar el mundo, no deformarlo.

A ello se suma la necesidad de coherencia en la política exterior española, que históricamente ha defendido la integridad territorial como pilar del Derecho Internacional. Juicios superficiales, formulados desde el desconocimiento jurídico o histórico, no solo traicionan ese principio, sino que pueden alejar a España de sus propios intereses y valores.

Cuando la política exterior se degrada en trinchera doméstica, y la ignorancia estratégica y el ruido mediático prevalecen, se corre el riesgo de ignorar importantes eventos como los acontecidos en el Cáucaso Sur. En estas circunstancias, lo que se espera es aproximarse al conflicto con conocimiento, contexto y responsabilidad. De esa manera, se contribuye a la solución y se puede participar activamente de los efectos positivos de la paz para la estabilidad y el desarrollo regional.

En resumen, se trata de implementar valores europeos alineándolos con los intereses nacionales y continentales.