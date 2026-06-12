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La visita del Papa a España, en directo | León XIV, preparado para la última jornada de su viaje en Tenerife

El Rey despide este viernes al Papa junto a Torres, Saiz y Clavijo en Tenerife

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S.Vázquez / A. Romero / J. Quintana

Madrid

El Rey Felipe VI presidirá este viernes la ceremonia de despedida del viaje oficial del papa León XIV a España, que le ha llevado a visitar Madrid, Barcelona y Gran Canaria a lo largo de esta semana.

La despedida tendrá lugar a las 14.30 horas (15.30 hora peninsular) en el Aeropuerto de Tenerife Norte-Los Rodeos, donde también estarán presentes el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

Una vez terminado el acto, el Papa León XIV partirá en avión desde el aeropuerto internacional de Tenerife hacia Roma, poniendo fin a su viaje apostólico.

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Siga aquí la última hora de los actos del papa León XIV en España.

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