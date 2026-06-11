Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Visita del papa a MadridFrases León XIVConciertos BernabéuSáhara OccidentalJoyeríaMourinhoCromos del MundialTienda de GriezmannComarca de Las Vegas
instagramlinkedin

En Directo

Iglesia católica

La visita del Papa a España, en directo | León XIV, preparado para dejar Barcelona rumbo a Gran Canaria

Pedro Sánchez y Fernando Clavijo encabezan este jueves la recepción oficial al Papa en Gran Canaria

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

S.Vázquez / A. Romero / J. Quintana

Madrid

El Papa visitará desde este jueves Gran Canaria y Tenerife con una agenda marcada por los encuentros con migrantes, la dimensión pastoral y las celebraciones religiosas multitudinarias. La estancia de León XIV en Canarias comenzará el jueves 11 de junio con su llegada a la base aérea de Gando, en Gran Canaria, procedente de Barcelona, y concluirá el viernes 12 de junio con el acto oficial de despedida en el aeropuerto Tenerife Norte-Los Rodeos antes de su regreso a Roma.

Durante la segunda y última jornada de León XIV en Cataluña se produjo uno de los encuentros más simbólicos de su viaje a España, el que mantuvo con un grupo de presos en la cárcel de Brians 1, lo que sirvió para reforzar su mensaje en defensa de los colectivos excluidos y más vulnerables. El colofón del día, que incluyó también una visita a la Abadía de Montserrat, fue la bendición de la torre de Jesucristo de la Sagrada Familia, la obra cumbre de Antoni Gaudí, coincidiendo con el centenario de la muerte del arquitecto. Antes se ofreció una misa solemne en la basílica a la que asistieron los reyes de España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Salvador Illa

Noticias relacionadas y más

Siga aquí la última hora de los actos del papa León XIV en España.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Carlos Navarro ‘El Yoyas’, el protagonista de la primera expulsión disciplinaria de ‘Gran Hermano’
  2. La alargada sombra de OCON-Sur, la unidad de la Guardia Civil que 'hacía temblar a los narcos
  3. La imputación de Zapatero, en directo: el expresidente español declarará como investigado por el caso Plus Ultra
  4. Cuál es el mejor ventilador de techo: las 12 mejores opciones con mejor calidad-precio que existen
  5. Los tres artistas de España que han participado en un Eurovisión organizado en Israel: 'Llevábamos guardaespaldas con armas, se respiraba mal rollo
  6. Antonio Huertas es investido Doctor Honoris Causa por la Universidad de Salamanca
  7. Pueblos que no se vaciaron gracias a la acuicultura
  8. El sector tabaquero mira a Europa ante una regulación clave para su futuro

En directo | León XIV, preparado para dejar Barcelona rumbo a Gran Canaria

En directo | León XIV, preparado para dejar Barcelona rumbo a Gran Canaria

Qué hacer en Europa este verano: las experiencias que más están reservando los viajeros españoles

Qué hacer en Europa este verano: las experiencias que más están reservando los viajeros españoles

Mazón, a los consellers la mañana de la dana: "Inundad de datos los medios, desprende sensación de estar alerta que te cagas y tranquiliza a la gente"

Mazón, a los consellers la mañana de la dana: "Inundad de datos los medios, desprende sensación de estar alerta que te cagas y tranquiliza a la gente"

Aplazado el viaje de cooperación de la reina Letizia a Bolivia

Aplazado el viaje de cooperación de la reina Letizia a Bolivia

El Papa León XIV en la Sagrada Familia: "No podemos creer en Jesús y promover la guerra"

Así ha sido trayecto en papamóvil de León XIV rumbo a la Sagrada Familia

Los políticos se entregan al Papa en la Sagrada Família: una misa que nadie se quería perder, aunque fuera por 'FOMO'

Los políticos se entregan al Papa en la Sagrada Família: una misa que nadie se quería perder, aunque fuera por 'FOMO'

En la esquina de Rosselló con Sardenya, grupos de independentistas y españolistas se enfrentan a gritos. Gritos de "Independencia" y"Fuera fascistas de nuestros barrios" contra "Viva España"

En la esquina de Rosselló con Sardenya, grupos de independentistas y españolistas se enfrentan a gritos. Gritos de "Independencia" y"Fuera fascistas de nuestros barrios" contra "Viva España"