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La visita del Papa a España, en directo | León XIV dedica su segunda jornada en Cataluña a Montserrat, la Sagrada Familia y Brians

El pontífice continúa su estancia en Barcelona, donde permanecerá hasta el jueves

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S.Vázquez / A. Romero / J. Quintana

Madrid

Durante la segunda y última jornada de León XIV en Cataluña se va a producir uno de los encuentros más simbólicos de su viaje a España, el que mantendrá con un grupo de presos en la cárcel de Brians 1, que servirá para reforzar su mensaje en defensa de los colectivos excluidos y más vulnerables. El colofón del día, que incluirá también una visita a la Abadía de Montserrat, será la bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia, la obra cumbre de Antoni Gaudí, coincidiendo con el centenario de la muerte del arquitecto. Antes se oficiará una misa solemne en la basílica a la que asistirán los reyes de España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Salvador Illa.

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SARA FERNÁNDEZ GARCÍA | PI STUDIO | FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

León XIV estará en Barcelona del 9 al 11 y después viajará hasta Canarias, donde el programa continuará del 11 al 12.

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Siga aquí la última hora de los actos del papa León XIV en España.

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