EUROCAJA RURAL
Eurocaja Rural presenta su nueva campaña institucional: fecha, hora, lugar y detalles del acto
El acto estará presentado por la reconocida comunicadora Gloria Santoro y contará con la intervención del director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López
Es oficial. Este martes 9 de junio a las 12:00 horas, Eurocaja Rural presentará los detalles de la nueva campaña institucional de la entidad financiera en el Auditorio del Palacio de Congresos de Eurocaja Rural.
El acto estará presentado por la reconocida comunicadora Gloria Santoro y contará con la intervención del director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López. Además, la presentación de los nuevos detalles de la campaña se realizará un día antes del destacado 'XVII Maratón de Donantes de Sangre' que acoge Eurocaja Rural.
Eurocaja Rural acoge este miércoles el 'XVII Maratón de Donantes de Sangre'
Los Servicios Centrales de Eurocaja Rural (entrada C/ Coronel Baeza) acogerán el próximo miércoles, 10 de junio, la decimoséptima edición del Maratón de Donación de Sangre, un evento organizado por el Centro Regional de Transfusión de Toledo-Guadalajara con la colaboración de la Hermandad de Donantes de Sangre de Toledo, Cadena SER y Eurocaja Rural.
En esta ocasión, el lema elegido es “Toledo Unido por la Vida”, y tendrá una duración de 11 horas y media ininterrumpidas (9 a 20.30 horas), contando con el firme propósito de fomentar este hábito y guiar a los nuevos donantes en este sencillo acto solidario, que no implica riesgos, pero es capaz de salvar, con sólo media hora, la vida de tres personas.
El Maratón servirá como antesala ideal para conmemorar el Día Mundial del Donante de Sangre, que se celebra oficialmente el 14 de junio. Para concienciar a toda la ciudadanía y como homenaje a los donantes de sangre, la noche del jueves 13 de junio el Ayuntamiento de Toledo vestirá de gala y luz algunos de sus monumentos emblemáticos. Así, el Baño de la Cava, la Puerta o el Puente de Alcántara se iluminarán en rojo de forma especial, recordando a los toledanos la importancia vital de este gesto.
Implicación de la plantilla de Eurocaja Rural en la iniciativa
El presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, y su director general, Víctor Manuel López Martín, estarán presentes para apoyar las donaciones durante la jornada. La Caja se sumará de nuevo a esta actividad, involucrando a toda su plantilla de profesionales del Grupo Económico a través del Departamento de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), destacando su compromiso con la causa y su espíritu solidario.
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