Eurocaja Rural acoge este miércoles el 'XVII Maratón de Donantes de Sangre': horarios, lugar y requisitos

Los Servicios Centrales de Eurocaja Rural (entrada C/ Coronel Baeza) acogerán el próximo miércoles, 10 de junio, la decimoséptima edición del Maratón de Donación de Sangre, un evento organizado por el Centro Regional de Transfusión de Toledo-Guadalajara con la colaboración de la Hermandad de Donantes de Sangre de Toledo, Cadena SER y Eurocaja Rural.

En esta ocasión, el lema elegido es “Toledo Unido por la Vida”, y tendrá una duración de 11 horas y media ininterrumpidas (9 a 20.30 horas), contando con el firme propósito de fomentar este hábito y guiar a los nuevos donantes en este sencillo acto solidario, que no implica riesgos, pero es capaz de salvar, con sólo media hora, la vida de tres personas.

La Hermandad de Donantes de Sangre destaca la necesidad de contar con un banco de sangre con amplias reservas ante posibles emergencias. También busca captar nuevos donantes entre la población más joven, fidelizar a los tradicionales y, sobre todo, concienciar a la sociedad en hacer de la donación un gesto habitual. Más allá de las cifras, este maratón busca poner rostro igualmente al milagro de la donación. La jornada contará con el emotivo testimonio de Sonia Magdalena Gómez Díaz, quien compartirá una vivencia personal y familiar profundamente ligada a la donación de sangre.

El Maratón servirá también como antesala ideal para conmemorar el Día Mundial del Donante de Sangre, que se celebra oficialmente el 14 de junio. Para concienciar a toda la ciudadanía y como homenaje a los donantes de sangre, la noche del jueves 13 de junio el Ayuntamiento de Toledo vestirá de gala y luz algunos de sus monumentos emblemáticos. Así, el Baño de la Cava, la Puerta o el Puente de Alcántara se iluminarán en rojo de forma especial, recordando a los toledanos la importancia vital de este gesto.

Requisitos para realizar donaciones

Los principales requisitos para ser donante es tener una edad comprendida entre los 18 y los 65 años, pesar más de 50 kilos y presentar buena salud. La Hermandad de Donantes de Sangre recomienda no acudir en ayunas para realizar la donación.

La donación es un acto crucial para salvar vidas en numerosas urgencias, operaciones quirúrgicas programadas, tratamientos e intervenciones. Hay que destacar que los hombres pueden donar hasta cuatro veces al año y las mujeres tres.

Es importante aclarar que la sangre tiene fecha de caducidad y no puede ser almacenada indefinidamente, por lo que es esencial contar siempre con suficientes reservas. Por lo general, se puede donar sangre cada dos meses en caso de los hombres y cada tres meses las mujeres. Una vez donada, la sangre tiene una duración de 42 días.

Implicación de la plantilla de Eurocaja Rural en la iniciativa y amplia cobertura en Cadena SER

El presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, y su director general, Víctor Manuel López Martín, estarán presentes para apoyar las donaciones durante la jornada. La Caja se sumará de nuevo a esta actividad, involucrando a toda su plantilla de profesionales del Grupo Económico a través del Departamento de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), destacando su compromiso con la causa y su espíritu solidario.

Además, Cadena Ser Toledo realizará ediciones especiales de su programa ‘Hoy por Hoy Toledo’ y el programa de deportes ‘SER Deportivos Toledo’ transmitiendo en directo la jornada maratoniana desde el propio Palacio de Congresos de Eurocaja Rural.

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Para esta nueva edición se espera la asistencia y participación de numerosos representantes institucionales y sociales, así como el apoyo de la ciudadanía, para superar las cifras de años anteriores, contribuyendo a la demanda hospitalaria con nuevas reservas sanguíneas.