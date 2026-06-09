La bodega pionera de Rueda que cumple 50 años brindando por el pasado, el presente y el futuro

Rueda está de aniversario y hay motivos para brindar. Palacio de Bornos cumple este mes 50 años de historia, medio siglo ligado a la evolución de una de las denominaciones de origen más reconocidas de España y a la transformación del vino blanco español. Fundada en 1976, cuatro años antes de la creación oficial de la D.O. Rueda, la bodega vallisoletana forma parte de ese pequeño grupo de firmas pioneras que ayudaron a construir la identidad del territorio. "Nuestra historia no puede separarse de la historia de Rueda", destaca Fernando Zaratiegui, director general de BORNOS Vinos & Licores, grupo al que pertenece Palacio de Bornos. Según subraya, la bodega ha contribuido "decisivamente" a definir la identidad y el prestigio de este territorio vitivinícola durante las últimas cinco décadas.

Una bodega pionera

La trayectoria de Palacio de Bornos ha estado marcada por la innovación. La bodega fue pionera en la introducción de la variedad Sauvignon Blanc en la D.O. Rueda y una de las primeras en implantar viñedos en espaldera, contribuyendo a modernizar las técnicas de cultivo en la zona. También abrió camino al convertirse en la primera bodega en elaborar y comercializar vinos espumosos dentro de la Denominación de Origen Rueda, ampliando las posibilidades de un territorio históricamente asociado al blanco. Hoy cuenta con 308 hectáreas de viñedo propio repartidas entre Rueda, Pollos y La Seca, elabora 12 referencias entre blancos, semidulces, espumosos y frizzantes, y sus vinos están presentes en más de 25 países.

Medio siglo mirando al futuro

El aniversario también sirve para reforzar uno de los grandes ejes actuales de la bodega: la sostenibilidad. Palacio de Bornos ha impulsado proyectos orientados a reducir el impacto medioambiental y preservar el entorno vitivinícola, como Phytobac, centrado en el tratamiento de residuos.

Palacio de Bornos celebra medio siglo de historia con una edición limitada creada para conmemorar sus 50 años. / Cedida

Además, fue la primera bodega española en obtener la acreditación Ecomethod por la reducción de la huella de carbono y cuenta con el certificado Sustainable Wineries for Climate Protection, que reconoce su compromiso medioambiental, social, económico y de gobernanza. Con motivo de sus 50 años, la bodega ha presentado el Gran Vino de Rueda "Palacio de Bornos Colección de Familia Sergio Hernández", una edición limitada creada para celebrar la efeméride y rendir homenaje a la evolución de la firma.

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Cinco décadas después de su nacimiento, Palacio de Bornos celebra su aniversario con el mismo espíritu que la convirtió en una referencia de Rueda: defender el origen, innovar desde el viñedo y seguir brindando por el futuro.