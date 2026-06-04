Cuando la inteligencia artificial visita las bodegas antes que los humanos: así decide qué vino bebemos

La próxima recomendación de vino puede que no llegue de un sumiller, ni de un amigo, ni siquiera de una carta bien diseñada. Puede que llegue de una inteligencia artificial. Y esa idea, que hace apenas unos años habría parecido lejana, fue uno de los puntos de partida más sugerentes de los Encuentros de Excelencia e Inspiración celebrados en Zaragoza dentro del Festival Internacional de la Garnacha.

Bajo el paraguas de Zaragoza Capital Mundial de la Garnacha, la ciudad reúne a profesionales del vino, la comunicación, el diseño y el branding para pensar cómo se construye hoy el valor de una botella. No solo desde el viñedo o la bodega, sino desde todo aquello que hace que un producto sea visible, comprensible y deseable en un mercado saturado de estímulos.

El primer visitante ya no siempre es humano

En su intervención, Alberto Fernández, CEO de Annie Bonnie, planteó una advertencia clara para el sector: cuando una bodega lanza un nuevo producto, el primer visitante de su web o de su contenido puede no ser una persona, sino un agente de Google, ChatGPT o cualquier otra tecnología capaz de interpretar, ordenar y recomendar información.

Alberto Fernández, CEO de Annie Bonnie. / Cedida

Eso obliga a cambiar la pregunta. Ya no basta con explicar si un vino tiene fruta, cuerpo, acidez o crianza. La cuestión es qué representa ese vino, qué lugar ocupa, con qué emoción conecta y qué señal es capaz de emitir en medio del ruido. En palabras del enfoque defendido durante la segunda jornada, no gana quien más contenido produce, sino quien consigue generar una señal con mayor significado.

Del dato técnico al significado

El vino ha comunicado durante años desde el lenguaje técnico: variedades, suelos, notas de cata, barricas, altitudes, añadas. Todo eso importa, pero puede no ser suficiente cuando el consumidor busca una recomendación sencilla, emocional y contextual. Un algoritmo también necesita entender por qué una botella es relevante, para quién lo es y en qué momento encaja.

Ahí aparece uno de los grandes retos para la garnacha: dejar de presentarse solo como una variedad y empezar a funcionar como un territorio de significado. Si el champán se asocia a la celebración, el whisky a una sobremesa concreta o el vermú al aperitivo, la pregunta para Zaragoza es qué ritual puede ocupar la garnacha en la mente del consumidor.

Fernández propuso una línea especialmente potente: Zaragoza como "reencuentro". Una ciudad situada entre Madrid y Barcelona, ligada a la mesa, a la conversación y a la autenticidad. En ese marco, la garnacha puede convertirse en algo más que un vino: puede representar el regreso a un lugar, a una comida compartida o a una forma más verdadera de disfrutar.

"Pensar mejor para vender mejor"

El diagnóstico fue directo. "España tiene grandes productos, pero no siempre los comunica con la ambición que merecen", criticó. Otros países han sabido envolver sus vinos, sus paisajes y sus bodegas con una narrativa visual más cuidada, más emocional y más aspiracional. Han entendido que una fotografía, una escena, una web o una historia bien construida pueden seguir trabajando durante años.

Por eso, el reto no pasa solo por publicar más, sino por "pensar mejor". Crear archivos visuales sólidos, contenidos humanos, relatos culturales y plataformas digitales capaces de explicar la garnacha a consumidores, periodistas, prescriptores y, cada vez más, a sistemas algorítmicos. En un futuro inmediato, una inteligencia artificial podría responder a una búsqueda como "un vino para reencontrarme con amigos" o "un vino auténtico para una cena especial". La pregunta es si Zaragoza estará preparada para aparecer en esa respuesta, puso este debate sobre la mesa.

Los casos de éxito del vino centraron unas jornadas en las que se habló de lujo, diseño, comunicación, territorio y nuevos rituales de consumo. / Cedida

Los encuentros insistieron en una idea transversal: el vino necesita activos que construyan memoria. Imágenes del territorio, historias de viticultores, escenas de mesa, gastronomía local, tradición, arquitectura, vendimia, bares, restaurantes y momentos de consumo. Todo ello forma parte de una misma estrategia: hacer que la garnacha sea reconocible antes incluso de probarla.

En ese camino, la gastronomía sostenible y la feria de la garnacha cumplen un papel esencial. Permiten llevar la teoría a la práctica, conectar el producto con el territorio y hacer que el visitante no solo escuche hablar de garnacha, sino que la pruebe, la comparta y la asocie a una experiencia concreta.

Zaragoza, entre la autenticidad y la ambición

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, defendió durante la apertura de las jornadas que la ciudad tiene la responsabilidad de acompañar e impulsar al sector vitivinícola de la provincia. Su llamada a generar "grandes ideas y excelentes maridajes" resume bien el espíritu del proyecto: unir conocimiento, creatividad, producto y territorio. Porque en un mercado global ya no basta con tener una buena historia. Hay que saber ordenarla, visualizarla y contarla para que llegue al consumidor adecuado. Y ahora también para que la entiendan los nuevos intermediarios digitales.

Noticias relacionadas

Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza, durante la apertura de los Encuentros de Excelencia e Inspiración del Festival Internacional de la Garnacha. / Cedida

La nueva batalla del vino

La batalla del vino ya no se juega solo en la estantería, en la carta de un restaurante o en una feria especializada. También se juega en buscadores, redes sociales, asistentes virtuales y modelos de inteligencia artificial que recomiendan, filtran y jerarquizan información. En ese escenario, Zaragoza quiere colocar a la garnacha en una posición de ventaja. No desde la impostura, sino desde dos valores que aparecieron una y otra vez durante la jornada: autenticidad y verdad. Porque lograr que un vino signifique verdad, como se recordó en el encuentro, son palabras mayores. El desafío está lanzado. Si la inteligencia artificial también empieza a elegir qué bebemos, la garnacha tendrá que aprender a hablarle. Y Zaragoza parece decidida a enseñarle por qué merece estar en la copa.