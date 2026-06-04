Comunicación, creatividad, IA y diseño: las claves para el futuro de la garnacha zaragozana

Zaragoza ha decidido mirar a la garnacha no solo como una variedad emblemática, sino como una oportunidad de ciudad. Bajo el paraguas de Zaragoza Capital Mundial de la Garnacha, el Festival Internacional de la Garnacha reúne durante varias jornadas a bodegas, profesionales del vino, diseñadores, creativos, arquitectos y expertos en comunicación con un objetivo común: demostrar que el futuro del sector se construye tanto en el viñedo como en la forma de contar, presentar y compartir cada botella.

La iniciativa combina feria, cultura del vino y gastronomía sostenible, con talleres, maridajes, degustaciones, venta de productos, música y encuentros profesionales. En ese contexto nacen los Encuentros de Excelencia e Inspiración, concebidos como un espacio para aprender de proyectos que ya han conseguido transformar una bodega, una marca o un territorio en una experiencia reconocible y deseada.

El Festival Internacional de la Garnacha convierte Zaragoza en punto de encuentro para bodegas, creativos, expertos en comunicación y amantes de la gastronomía. / Cedida

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, abrió este jueves, la segunda de las jornadas, reivindicando el papel de la ciudad como motor de un patrimonio vitivinícola que pertenece a toda la provincia. Zaragoza, defendió, tiene la responsabilidad de "acompañar, arrastrar e impulsar" al sector para reforzar la posición de la garnacha como seña de identidad. Y resumió el espíritu del encuentro con una frase que funcionó casi como lema "grandes ideas y excelentes maridajes".

Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza, durante la apertura de los Encuentros de Excelencia e Inspiración del Festival Internacional de la Garnacha. / Cedida

El hilo conductor de las jornadas fue precisamente ese: cómo convertir una tradición en un caso de éxito contemporáneo. La primera parada fue la excelencia empresarial, este miércoles como punto de partida, con Abadía Retuerta como referencia de cómo una bodega puede integrarse en una propuesta de lujo, hotelería, gastronomía, bienestar y turismo cultural. Su modelo sirvió para recordar que el enoturismo de alto valor no termina en la copa: impacta en el territorio, en la hostelería, en el relato patrimonial y en la percepción exterior de una región.

Cuando la inteligencia artificial también elige qué bebemos

La comunicación ocupó otro de los grandes bloques. Alberto Fernández, CEO de Annie Bonnie, planteó una idea especialmente útil para el momento actual: en un mundo saturado de contenido, no gana quien más publica, sino quien emite una señal con más significado. Su intervención abordó cómo la inteligencia artificial ya condiciona lo que descubrimos, elegimos y bebemos, y cómo las marcas de vino deben prepararse para ser entendidas no solo por consumidores, sino también por algoritmos.

Alberto Fernández, CEO de Annie Bonnie, durante su intervención sobre inteligencia artificial, marcas y nuevos hábitos de consumo en el mundo del vino. / Cedida

La clave está en atreverse a buscar ideas curiosas, creativas y culturalmente reconocibles. Imaginar, por ejemplo, qué pasaría si una artista como Rosalía escribiera ahora una canción y, en lugar de convertir el sauvignon blanc en referencia pop, eligiera la garnacha como símbolo de deseo, territorio y celebración. Ese tipo de asociaciones, aparentemente inesperadas, son las que pueden sacar al vino de su lenguaje habitual y conectarlo con nuevas audiencias: de la ficha de cata al imaginario colectivo, de la botella al estribillo, de la bodega a la conversación global.

Fernández defendió que la garnacha zaragozana necesita activos visuales, humanos, digitales y culturales capaces de trabajar durante años. Puso ejemplos de otros países y regiones que comunican con ambición, cuidan sus imágenes como si fueran piezas de lujo y entienden que una botella no solo vende técnica, sino emoción. En su mirada, Zaragoza tiene una ventaja: su posición como lugar de encuentro. "Reencuentro y autenticidad" destacó como dos palabras clave para construir un territorio de marca. Porque lograr que un vino signifique "verdad", subrayó, "son palabras mayores".

El packaging como primera narración del vino

El diseño y el packaging fueron otro de los ejes de la jornada. El diseñador chileno Jerónimo Pérez, cofundador de Otros Pérez, mostró cómo un cambio de etiqueta puede ser decisivo cuando entiende los códigos culturales del consumidor. Su trayectoria, con marcas como Pronto Spritz, Ecobalance, Pisco La Libertad, Don Lorenzo, Cervezas Patagonia, Bifidice o Casa Bauzá, y su trabajo en vinos como Clos des Fous o Tenuta Tassara, sirvió para demostrar que el envase no es un mero soporte informativo: es la primera narración del producto.

Jerónimo Pérez, cofundador de Otros Pérez, abordó en Zaragoza el papel del packaging como primera narración visual de una botella de vino. / Cedida

Antes de abrir una botella, la etiqueta ya puede estar contando el alma del vino. Y ahí, según se expuso en las jornadas, reside una de las grandes claves para competir en un mercado cada vez más visual: no basta con informar, hay que emocionar, diferenciarse y construir reconocimiento desde el primer golpe de vista.

De la campaña puntual a la construcción de marca

En cambio, David Ruiz, fundador de ruiz+company, llevó el debate al terreno de la construcción de marca. Recordó sus trabajos de 2014 con Viña Pomal, a través de una campaña de producto que buscaba actualizar la percepción de un clásico, y con Bodegas Torres, mediante una acción de imagen donde gastronomía, estilo de vida y cultura visual se unían en una misma experiencia.

David Ruiz, fundador de ruiz+company, explicó cómo la construcción de marca puede convertir una bodega en un relato reconocible y duradero. / Cedida

Para Ruiz, la diferencia entre una campaña puntual y un proyecto de branding está en la profundidad: una campaña aparece y desaparece; una marca bien construida puede sostener un relato durante años. Esa idea atraviesa también su último trabajo para Bodegas Vintae, lanzado en 2026, con un concepto que reivindica el carácter riojano desde la hospitalidad, la mesa, las conversaciones y los protagonistas locales.

La identidad se construye a partir de historias reales: artesanos, agricultores, creadores y personas que han decidido volver a una vida más pausada. En un momento de hiperaceleración, el vino aparece como una invitación a parar, saborear y recuperar la buena vida.

La letra hecha a mano frente al ruido digital

Iván Caíña aportó la mirada más artesanal. Diseñador gráfico y artista de lettering, defendió el valor de la letra hecha a mano en un contexto dominado por lo digital. Su intervención sirvió para demostrar que una palabra, una firma o una anotación caligráfica pueden convertirse en una herramienta de identidad, emoción y diferenciación para una marca.

Caíña explicó que su trabajo se mueve entre el diseño, la publicidad, las marcas y los proyectos artísticos. Entre los ejemplos prácticos que compartió, citó trabajos para grandes firmas en los que la caligrafía aparece aplicada a campañas, murales, piezas editoriales, personalización de producto o acciones en directo. Pero uno de los casos más conectados con el mundo del vino fue el de Cervezas Alhambra, con una edición envejecida en barricas de Jerez.

Iván Caíña defendió el valor del lettering y la caligrafía como herramientas para aportar autenticidad y emoción a las etiquetas de vino. / Cedida

En ese proyecto, la marca buscaba trasladar a la cerveza códigos más cercanos al universo vinícola: el carácter de autor, la ficha de cata y la huella manual del maestro cervecero. Caíña tuvo que trabajar las etiquetas como si fueran anotaciones escritas a mano, buscando un equilibrio complejo entre legibilidad y expresividad. El reto era que la letra se entendiera, pero que también transmitiera carácter, textura y autenticidad.

El ejemplo permitió aterrizar una de las ideas centrales de su intervención: la etiqueta no es solo un espacio para informar, sino una pieza capaz de emocionar antes de que el consumidor pruebe el producto. En un mercado lleno de estímulos digitales y tipografías estandarizadas, lo manual puede funcionar como un signo de verdad, cuidado y singularidad.

El reto: ser memorable en un mercado saturado

El desafío no es menor. En un mercado donde miles de estímulos compiten por la atención del consumidor, el vino necesita algo más que calidad técnica. Necesita un relato, una imagen, un contexto y una experiencia. Zaragoza ha querido reunir todas esas piezas en torno a su variedad más simbólica. Y lo ha hecho con una convicción clara: la garnacha puede ser patrimonio, producto, destino, conversación y futuro.

Los casos expuestos durante las jornadas conectan con movimientos que ya se observan en el mercado. La Garnacha Blanca 2025 de Bodegas Marco Real, por ejemplo, representa una apuesta por recuperar variedades tradicionales y reinterpretarlas en clave contemporánea. La bodega navarra ha elaborado su primera añada de Pequeñas Producciones Garnacha Blanca 2025 con viñedos de Terra Estella y Ribera Alta, y una crianza de cuatro meses sobre lías para lograr un vino fresco, con volumen y vocación actual. Es un ejemplo de cómo la autenticidad también puede venir de mirar atrás para avanzar.

Los casos de éxito del vino centraron unas jornadas en las que se habló de lujo, diseño, comunicación, territorio y nuevos rituales de consumo. / Cedida

Algo similar ocurre con Larrosa Rosé 2025, de Bodegas Izadi, que ha convertido San Valentín en una cita propia desde la añada 2013. Cada 14 de febrero, la bodega presenta uno de los rosados más madrugadores del año, elaborado 100 % con garnacha y con una estética que refuerza su atractivo.

En este caso, el éxito no está solo en el vino, sino en haber creado un ritual reconocible: una fecha, un color, una historia y una expectativa. Una forma de demostrar que la comunicación del vino también se construye desde la constancia y desde la capacidad de asociar un producto a un momento emocional del calendario.

La feria de la garnacha reúne degustaciones, maridajes, talleres y propuestas de gastronomía sostenible en torno a una de las variedades más representativas del territorio. / Cedida

Una feria para probar, pensar y compartir

Zaragoza busca ahora trasladar esa lógica al territorio. Si otras bodegas han conseguido crecer desde la excelencia hotelera, la imagen de marca, el packaging o la creación de rituales de consumo, la garnacha aragonesa aspira a convertirse en una plataforma cultural, turística y gastronómica. La feria permite probarla; las jornadas, pensarla; y la gastronomía sostenible, conectarla con una forma actual de entender la mesa, el producto local y el impacto del consumo. En ese diálogo entre teoría y práctica, entre ponencias y copa compartida, el festival encuentra uno de sus mayores valores.

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Y es que detrás de cada caso de éxito hay una misma enseñanza: no basta con tener un buen vino. Hay que saber hacerlo visible, deseable y memorable. En Zaragoza, durante estos días, la garnacha ha empezado a contarse así.