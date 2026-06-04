Aznar: "El problema de Euskadi y Cataluña es que el nacionalismo es un fracaso histórico"

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha lanzado una contundente advertencia desde Bilbao de cara a las próximas Elecciones Generales, calificándolas como las más trascendentales desde la Transición. Durante la presentación de su libro Orden y Libertad en la Sociedad Bilbaína, el exmandatario ha asegurado que una posible reelección de la coalición actual pondría en serio riesgo los pilares fundamentales de España.

Para el exjefe del Ejecutivo, la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez no solo afecta a la estabilidad política, sino que ataca la propia esencia del Estado. Según sus declaraciones, la permanencia de esta coalición supone una amenaza directa para la unidad de España y su continuidad histórica, el marco legal de convivencia definido por la Constitución Española, la monarquía parlamentaria y la cohesión pacífica entre los ciudadanos. Aznar ha sido tajante al afirmar que nadie puede pretender liquidar el sistema institucional y poner en peligro la integridad del país sin que ello provoque una fractura irreparable en la convivencia entre españoles.

Un escenario de parálisis institucional

Aznar ha denunciado que España atraviesa actualmente un "colapso político completo", agravado por la falta de unos Presupuestos Generales del Estado sólidos y la compleja situación de un Gobierno sin mayoría clara en el Congreso. Esta parálisis, según el expresidente, impide que el país afronte sus grandes retos estructurales: la seguridad y la defensa, el impulso tecnológico en ámbitos como la inteligencia artificial, la calidad educativa, la sostenibilidad económica, la modernización de infraestructuras y la gestión de cuestiones sociales críticas como la demografía y la inmigración. Ante este escenario, ha hecho un llamamiento a construir una "mayoría amplia y firme" que permita recuperar el prestigio de las instituciones y la responsabilidad política, una alternativa que califica como indispensable para el futuro de la nación.

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El nacionalismo frente a sus datos de declive

Durante el acto en la capital vizcaína, Aznar fue especialmente crítico con el nacionalismo en el País Vasco y Cataluña, definiéndolo como un "fracaso histórico" y un modelo "completamente agotado". Para justificar su postura, el expresidente expuso datos significativos que, a su juicio, evidencian el deterioro regional: la fuga de talento que ha llevado al 25% de los jóvenes vascos a abandonar su tierra en la última década, la desindustrialización marcada por la caída en la apertura de empresas y la fuga de compañías, y la alta conflictividad laboral. Finalmente, Aznar recordó que tanto el Estatuto de Autonomía como el Concierto Económico son derivados directos de la Constitución, advirtiendo que cualquier deriva hacia "repúblicas confederales" es un "desatino" que compromete el desarrollo tanto de estas regiones como del resto de España.