Amazon ya ha confirmado cuándo es el Prime Day 2026: esto es todo lo que sabemos hasta ahora

¡Ya sabemos cuándo se celebra el Amazon Prime Day! Si hace unos días nos encontrábamos apagando el despertado con la noticia de que, este año, uno de los eventos más esperados del año se celebraba en junio, hoy ya conocemos todos los detalles.

Prime Day 2026 de Amazon: qué es y cuándo se celebra

Para quienes todavía no lo conozcan, el Amazon Prime Day es un evento anual de ofertas exclusivas organizado para los usuarios que cuentan con una suscripción de Prime activa.

Este periodo de ofertas especiales en todas las categorías de la plataforma de ecommerce de referencia (es decir, Amazon) tendrá lugar del 23 al 26 de junio, incluidos. De martes a viernes.

Cuatro días donde los usuarios de Amazon dispondrán de cuatro días completos para acceder a miles de ofertas de su catálogo. Desde tecnologías y electrodomésticos hasta productos para el hogar, deporte, belleza o moda.

Eso sí, si no eres usuario de Prime… te encantará conocer que, ahora mismo, puedes suscribirte y disfrutar de tus 30 días de prueba y, así, tener acceso a todas esas ofertas. Y no solo eso; la promoción te permite beneficiarte de envíos rápidos sin coste adicional, acceso al catálogo de Prime Video, Prime Reading y otras ventajas de ser usuario de Amazon.

¿Merece la pena comprar durante el Amazon Prime Day?

La respuesta corta es: sí. Y es que, como hemos podido comprobar en las últimas ediciones, es una de las pocas ocasiones donde podemos ver infinidad de productos a su precio mínimo histórico. Y no, no es una exageración.

Además, uno de los rasgos más distintivos del Prime Day de Amazon de junio es que no se limita a artículos poco populares, sino que los porcentajes de descuentos suelen encontrarse en algunos de los artículos más vendidos de Amazon.

De ahí a que sea una de las grandes oportunidades para adelantar compras, renovar dispositivos electrónicos o, simplemente, dejarse seducir al ver auténticos chollos en categorías donde el precio no suele ser muy asequible.

Las mejores ofertas del Prime Day Amazon 2026

Aunque todavía tenemos que esperar al 23 de junio para conocer (y aprovechar) algunos de los mejores descuentos, todo apunta a que, una edición más, veremos como las ofertas se extienden a todas (o, como mínimo, la gran mayoría) de las categorías de Amazon.

Ahora bien, si algo hemos aprendido de las últimas ediciones del Prime Day es que algunos artículos enseguida rozan y agotan su stock en las primeras horas. Por eso, mientras iniciamos la cuenta atrás, te hemos recopilado algunos de los mejores chollos y gangas que arrasaron en anteriores ediciones para que los guardes como favorito y, así, evitar perderlos o no llegar a tiempo esta edición. Eso sí, viendo las últimas compradas, déjanos destacarte, algunos de los artículos que arrasaron en el anterior Prime Day de Amazon:

El ventilador de techo Mellerware con mando a distancia

Este ventilador de techo con aspas de madera ultraligera es perfecto para habitaciones de hasta 20 metros cuadrados.

Ofrece seis velocidades, temporizador programable y mando a distancia de largo alcance. Su diseño moderno encaja con cualquier decoración, ideal para refrescar tu hogar este verano.

El Ipad de 11 pulgadas más solicitado, a a su precio mínimo histórico

¡Brutal! Así podemos describir la sensación que hemos tenido cuando hemos descubierto la rebaja de este iPad, que es de los mejores del mercado por todas sus características. Tiene 10'9 pulgadas , chip A14 que ofrece una velocidad de miedo y en cuanto a la cámara, gracias al gran angular trasero de 12 Mpx y el frontal, podrás hacer fotos y vídeos de auténtico profesional.

Por si no fuera poco, no podemos olvidarnos de su característica W-Fi 6 que hace que, una vez conectado a internet, vaya a la velocidad de la luz.

Oportunidad irrepetible: la afeitadora OneBlade

Un clásico que nunca falla: la afeitadora OneBlade no podía faltar en el Black Friday.

Con unas valoraciones intachables, esta afeitadora que te permitirá mantener un rasurado perfecto está, casi, a mitad de precio. Un chollazo que no puedes dejar escapar.

Hazte con este paquete de papel higiénico Scottex

Incluye 4 packs de 32 rollos, en total 128 rollos. La nueva textura OndaSuave proporciona el equilibrio perfecto entre higiene, suavidad y resistencia, 3 beneficios en 1 solo producto.

El maletín Mannesmann con juegos de llaves de vaso y puntas de destornillador

Al mejor podrás hacerte con este maletín tendrás todo lo que necesitas. Y es que incluye un juego de llaves de vaso y puntas de destornilladores de 130 piezas perfecto para llevar a cabo todo tipo de tareas.

Pack de tres calzoncillos bóxer de Calvin Klein

Los calzoncillos son un básico que nunca falta y, en este caso, este pack de la firma Calvin Klein que puedes adquirir por menos de la mitad de su precio te permitirá hacer una pequeña renovación de tus prendas íntimas a un precio indiscutiblemente bueno.

El irrechazable Fire TV Stick

El Fire TV Stick, diseñado y comercializado por Amazon, permitirá que a través de la conexión HDMI o USB de la televisión podamos disfrutar en cualquier momento y lugar de todo el contenido del mundo.

Una gestión y una instalación que se llevará a cabo en cuestión de segundos.

Con él, podremos acceder rápidamente a cualquier aplicación de contenido, y de forma gratuita, como Youtube, Movistar+, Atresplayer, DAZN… bastará, lógicamente, con estar suscrito a la plataforma para disfrutar de ella.

140 cápsulas de Ariel para una limpieza reluciente

Si hablamos de superventas en limpieza, estas cápsulas de detergente Ariel son siempre uno de los productos más buscados del Amazon Prime Day.

De 238 a 141 euros: la cafetera De'Longhi se prepara para romper stock

Con más de 40.000 valoraciones positivas, esta cafetera De' Longhi se prepara para agotar existencias.

La tecnologia Thermoblock calienta el agua en 35 segundos a la temperatura exacta para preparar el mejor café. Por no hablar de que, a diferencia de otras cafeteras superatomáticas, esta funciona a la perfección tanto con café molido como con modosis. Lo que permite que puedas preparar uno o dos cafés al mismo tiempo.

El sérum antiedad de Revitalift

En solo una semana, notarás la piel más firme, elástica y tonificada. Ideal para pieles a partir de los 40 años, su formato en pipeta permite aplicar 2-3 gotas de forma precisa sobre rostro y cuello limpio. Luego, simplemente aplica tu crema habitual. Si buscas una piel más joven, lisa y revitalizada, esta es tu oportunidad.

Noticias relacionadas

Las noticias que se publican en la sección ESNCIAL sugieren de forma objetiva e independiente productos y servicios que pueden ser de interés para los lectores. Cuando el usuario realiza una compra a través de los enlaces específicos que aparecen en esas noticias, Prensa Ibérica percibe una comisión.