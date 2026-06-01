Eurocaja Rural respalda los 'XXX Galardones Empresariales' de Fedeto

Eurocaja Rural ha participado esta tarde en la trigésima edición de los Galardones Empresariales de Fedeto, evento donde se reconoce el trabajo y aportación de las pymes y autónomos y su contribución a la generación de riqueza y empleo en los municipios de la provincia de Toledo.

El presidente de la entidad financiera, Javier López Martín, participó en esta destacada cita empresarial celebrada en la Finca Los Lavaderos de Rojas (Toledo). Durante su intervención, destacó que esta edición conmemora "treinta años reconociendo el talento, el esfuerzo y la capacidad transformadora del tejido empresarial", subrayando que los empresarios "sostienen la economía, generan oportunidades y mantienen vivo el pulso de los pueblos y ciudades de nuestra provincia".

Asimismo, quiso poner en valor el "orgullo de ser empresario" y relevante papel indicando que "innovar, emprender, crear empleo y asumir riesgos forma parte de un compromiso profundo con la sociedad", destacando que la actividad empresarial no solo consiste en dirigir una empresa, sino en "contribuir al bien común".

"El equipo", el secreto del "éxito"

En su alocución también incidió en la importancia del capital humano, señalando que "el éxito de un empresario reside en su equipo" y que resulta esencial "construir empleo estable, retener talento y favorecer la igualdad de oportunidades".

El presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, con el presidente de Fedeto. / Eurocaja Rural

En esta trigésima edición, el jurado ha acordado conceder el galardón "Empresaria del Año" (patrocinado por Eurocaja Rural) a Carmen Herranz, al frente de la empresa Ilarcuris Home, con sede en Illescas. Herranz ha sido reconocida por haber logrado transformar una pequeña tapicería en una empresa de referencia en el sector del mueble tapizado, destacando por su calidad, innovación y compromiso con la sostenibilidad.

Evento benéfico

Durante la gala se entregaron un total de dieciséis galardones y el evento tuvo además un carácter benéfico, ya que cada asistente donó una aportación destinada a la Asociación de Personas con Autismo de Toledo (APAT) para apoyarles en su trabajo diario en beneficio de las personas autistas y sus familiares en los municipios de la provincia.

Entre otras autoridades, asistieron a esta ceremonia el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina; el presidente de Fedeto, Javier de Antonio Arribas; el alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio; el teniente de alcalde de Toledo, Juan José Alcalde, la presidenta de la Diputación Provincial de Toledo, Concepción Cedillo, o el vicepresidente primero de la Diputación, Jesús Guerrero.

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La participación de Eurocaja Rural como patrocinador en estos galardones reafirma su firme compromiso con el tejido empresarial de la provincia y con el impulso del talento y la iniciativa emprendedora como elemento clave para la generación de empleo, riqueza y desarrollo en el territorio.