Día de África: un continente en movimiento

Cada 25 de mayo se celebra el Día de África, una fecha que conmemora la creación, en 1963, de la Organización para la Unidad Africana (OUA), hoy Unión Africana (UA). Mucho antes de aquella fundación histórica, mujeres y hombres africanos —intelectuales, científicos, académicos y líderes— ya soñaban con un continente más unido, fuerte y dueño de su propio destino.

El Día de África no es solo una conmemoración institucional. Es también una oportunidad para mirar hacia un continente lleno de vida, talento, creatividad y futuro. Una África dinámica y diversa que continúa transformándose y avanzando con fuerza. En España, esta celebración reunió a representantes diplomáticos africanos e instituciones comprometidas con el fortalecimiento de las relaciones entre África y Europa. Con motivo de esta jornada, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, recibió el pasado 25 de mayo a los embajadores africanos acreditados en España, entre ellos representantes de Angola, Costa de Marfil, Ghana, Sudáfrica y Marruecos, entre otros países.

Cabe destacar especialmente la presencia de la Excma. Sra. Karima Benyaich, embajadora de Marruecos en España y decana del cuerpo diplomático africano en nuestro país. Ese mismo día, los embajadores africanos organizaron un encuentro en el Círculo de Bellas Artes de Madrid bajo el lema: “Garantizar la disponibilidad sostenible de agua y sistemas de saneamiento seguros para lograr los objetivos de la Agenda 2063”.

La Agenda 2063 nació de una reflexión profunda de los jefes de Estado africanos durante el 50.º aniversario de la OUA/UA en 2013. Entre sus principales objetivos destacan la necesidad de romper con el pasado y avanzar desde una independencia política hacia una verdadera independencia económica; construir una visión a largo plazo, con una proyección a 50 años, dejando atrás los planes inmediatos para apostar por un proyecto de futuro; y fortalecer la unidad continental, basada en la convicción de que los países africanos son más fuertes cuando avanzan unidos frente a los grandes bloques mundiales.

La Agenda 2063 representa la gran visión de futuro de África y constituye su gran hoja de ruta para convertir al continente en una potencia mundial. Su objetivo es impulsar un modelo de progreso y unas oportunidades que beneficien a todas las personas, avanzando y creciendo sin dañar el medio ambiente ni perjudicar a las futuras generaciones. Y precisamente ahí reside una de las mayores fuerzas del continente: su juventud. Hoy existe una nueva generación africana que crea, emprende, investiga, lidera y transforma. Jóvenes que están redefiniendo la imagen de África desde la tecnología, el arte, la ciencia, la cultura, la moda, la educación o el desarrollo empresarial. Una generación orgullosa de sus raíces y, al mismo tiempo, profundamente conectada con el mundo.

La celebración de este año dejó un mensaje esperanzador y necesario: África no es únicamente el continente del mañana. África es también el continente del presente. Un continente vibrante, creativo y lleno de posibilidades que continúa aportando talento, cultura, humanidad e innovación al mundo entero. Mi conclusión tras esta celebración es clara: el 25 de mayo fue una ocasión para celebrar una África creativa, ambiciosa y en movimiento.

También fue una ocasión para rendir homenaje a las grandes figuras históricas del continente africano y reconocer a una juventud que innova, crea, transforma e imagina nuevas posibilidades a pesar de los desafíos. África representa la fuente de nuestros orígenes, pero también de nuestro presente y de nuestro futuro. Una tierra de creatividad, cultura e innovación que no solo está moldeando su propio futuro, sino que también inspira y contribuye activamente al mundo entero cada día.

El verdadero potencial del continente reside en su capital humano: la inteligencia, la creatividad, la capacidad de superación y la visión de su pueblo. Millones de personas comprometidas con el progreso, que crean, emprenden, construyen y se atreven a imaginar nuevas posibilidades. Hoy más que nunca, debemos escuchar sus voces, reconocer su potencial y fortalecer los puentes de colaboración entre África y Europa desde el respeto mutuo, la cooperación y el conocimiento compartido. Porque comprender África es también comprender una parte esencial del futuro del mundo.