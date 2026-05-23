El plan de azoteas verdes de Madrid necesita un nuevo impulso tras un año sin solicitudes

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha reconocido que el plan de azoteas vecinales verdes necesita un nuevo impulso después de un año sin solicitudes, como ha apuntado el socialista Antonio Giraldo, aunque tampoco ha obviado que resulta necesario un periodo de decalaje para hacerlo realidad.

Giraldo ha lamentado que haya resultado "papel mojado" la línea de ayudas del Ayuntamiento de Madrid. El edil ha preguntado en la última comisión del ramo por la evolución y grado de implantación del plan para el fomento de la incorporación de cubiertas verdes en edificios construidos en la ciudad de Madrid tras casi un año desde su aprobación, en junio de 2025, por unanimidad en el Pleno de Cibeles.

En palabras del área, buscaba reducir el efecto isla de calor y crear nuevos espacios de convivencia en las comunidades de vecinos. Cuando el plan se llevó a aprobación se apuntó a un inventariado de 108 cubiertas verdes, el 24% de ellas públicas.

Carabante tiene claro que "el impacto práctico todavía es pronto para verlo", para destacar el punto en común de los grupos políticos en torno a la necesidad del "crecimiento verde de las ciudades". El primer paso dado ha sido la "labor ejemplarizante que tiene el Ayuntamiento de Madrid al dotar de azoteas verdes a las propias instalaciones municipales", como en las bibliotecas Eugenio Trías (Retiro), Ángel González (Latina) o San Fermín (Usera).

Nueve proyectos situados en edificios municipales

El delegado ha detallado que con el área de Obras se está trabajando en nueve proyectos para la instalación en edificios municipales. También ha recordado que se modificaron las normas urbanísticas en noviembre del 2023, con carácter previo, para introducir el factor verde, que contribuye a la generación de estas azoteas.

Igualmente, como ha indicado, se está trabajando con Vivienda para incorporar a petición del Grupo Municipal Socialista una línea de subvención dentro del Plan Rehabilita para la instalación de las azoteas verdes. El delegado ha cifrado en más de 124.000 los edificios de viviendas existentes, "de los que apenas un centenar tienen azoteas verdes". "Tenemos un gran potencial", ha destacado.

El socialista Giraldo, por su parte, ha advertido del empeoramiento del efecto isla de calor urbano año tras año, sobre todo en zonas del sur, para lo que este plan de azoteas verdes podría servir como balón de oxígeno.

"La gracia del plan especial era que las comunidades de propietarios de edificios privados se lanzasen", ha apuntado, para pasar a enfocarse en el Plan Rehabilita y la línea específica para las comunidades de propietarios. "Tampoco se ha dado ninguna subvención para este fin", ha lamentado pidiendo "un reimpulso por parte del Ayuntamiento a este tipo de iniciativas".

"Nuevo impulso"

Carabante ha coincidido en la necesidad de "darle un nuevo impulso para que tengan conocimiento muchas comunidades de propietarios de las ventajas que otorga el Plan Especial y también de esas líneas de subvención", aunque ha apostillado igualmente que un plazo de once o doce meses, los que han pasado desde su aprobación, sigue siendo un periodo corto para valorar la incidencia.

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Sobre todo porque "hay que hacer el proyecto, hay que hacer la licitación, hay que hacer la inversión, hay que hacer la obra", en resumen, "tiene un periodo de decalaje para que esto sea una realidad". "Estamos abiertos a trabajar con todos ustedes (a la oposición) con aquellas iniciativas que vengan a impulsar de nuevo esta acción para que sea una realidad en la ciudad de Madrid más pronto que tarde", se ha comprometido Carabante.