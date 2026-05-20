Fundación Eurocaja Rural promueve la formación en el medio rural con ‘Aula Empuéblate’

La localidad ciudadrealeña de Chillón acogerá el próximo miércoles 20 de mayo la jornada ‘Aula Empuéblate‘, impulsada por Fundación Eurocaja Rural, que comenzará con una visita a la ganadería Casa Gutier, y que continuará con una charla sobre emprendimiento y liderazgo en el medio rural impartida por Fernando Lallana, socio consultor de Astrolab Corporate.

Posteriormente se desarrollará una mesa redonda sobre relevo generacional y tecnología en la ganadería, con la participación de Carolina Fernández, responsable de Marketing de la empresa ganadera Casa Gutier, y José María Ramírez, director comercial de Ixorigué, especialista en tecnología de precisión aplicada a la ganadería extensiva.

Para finalizar se ofrecerá un espacio de diálogo bajo el título “Vivir y emprender en el campo”, donde intervendrán los productores agropecuarios Pedro Mansilla y José Gabriel Mohedano, quienes compartirán su experiencia en el sector primario y las claves para desarrollar proyectos viables.

Esta jornada contará con la conducción de la periodista de Castilla-La Mancha Media (CMM) Esperanza Santos, y con testimonios de las personas participantes, vinculadas todas ellas al medio rural.

Impulso al desarrollo rural y al emprendimiento

Esta iniciativa forma parte del compromiso de Fundación Eurocaja Rural con el desarrollo socioeconómico del medio rural, mediante el apoyo a iniciativas que promueven la generación de oportunidades, el arraigo poblacional y el impulso del talento local.

‘Aula Empuéblate’ arrancará a las 11.00 de la mañana en la Dehesa de La Pared en Chillón (Ciudad Real) y nace con el objetivo de crear un espacio de encuentro, formación e inspiración para quienes apuestan por el medio rural como motor de crecimiento y futuro, contribuyendo a visibilizar casos de éxito y a generar redes de colaboración entre profesionales.

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El número de plazas es limitado y el periodo de inscripción permanecerá abierto hasta el 18 de mayo. Más información e inscripciones en la web de Fundación Eurocaja Rural.