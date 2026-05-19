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AUDIENCIA NACIONAL
La imputación de Zapatero, en directo: el expresidente español declarará como investigado por el caso Plus Ultra
El socialista, presidente español entre 2004 y 2011, está acusado de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental
La Audiencia Nacional ha citado para declarar como imputado a José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente español entre 2004 y 2011, por el caso del rescate a la aerolínea Plus Ultra, acusado presuntamente de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.
Siga en directo todo lo que ocurra en la investigación y las reacciones políticas.
El PP reclama explicaciones a Sánchez por la imputación de Zapatero: "Los capos de la trama empiezan a caer”
Nada más conocerse la información, desde el Partido Popular valoraron la imputación del expresidente del Gobierno.
El secretario general del PP, Miguel Tellado, expresó en X que "no solo hablamos del expresidente del Gobierno, sino del principal consejero de Sánchez". "El Gobierno tiene que dar explicaciones ya" porque "el tinglado se desmorona y los capos de la trama empiezan a caer".
Registros a empresas y oficinas del expresidente
La unidad de delitos económicos de la Policía Nacional (UDEF) ha puesto en marcha una operación relacionada con estas pesquisas. En este momento, se está registrando la oficina del expresidente y varias empresas.
Cristina Gallardo
¿De qué se le acusa a Zapatero?
El secreto se acaba de levantar. Fuentes jurídicas aseguran que al expresidente Zapatero se le acusa de presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.
¿Cuándo tiene que declarar el expresidente socialista?
El expresidente Zapatero ha sido citado a declarar el próximo 2 de junio en la Audiencia Nacional.
Cristina Gallardo
El juez imputa al expresidente Zapatero por el caso Plus Ultra
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dado un fuerte impulso a la investigación que mantiene en secreto del caso Plus Ultra y ha decidido imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto delito de tráfico de influencias y otros delitos anexos, según han confirmado fuentes jurídicas.
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