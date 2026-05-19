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La imputación de Zapatero, en directo: el expresidente español declarará como investigado por el caso Plus Ultra

El socialista, presidente español entre 2004 y 2011, está acusado de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental

Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero en un mitin.

Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero en un mitin. / Europa Press/ Claudia Alba

Javier Martínez Candela

Javier Martínez Candela

Madrid

La Audiencia Nacional ha citado para declarar como imputado a José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente español entre 2004 y 2011, por el caso del rescate a la aerolínea Plus Ultra, acusado presuntamente de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.

Siga en directo todo lo que ocurra en la investigación y las reacciones políticas.

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