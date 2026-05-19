Con calidad, sostenible y ahora "revolucionados" por el eclipse de agosto: las coincidencias y fortalezas turísticas del Noroeste

No podía ser otro que el eclipse solar total del 12 de agosto uno de los protagonistas en la ponencia sobre turismo del Foro del Noroeste de Prensa Ibérica. Porque este próximo fenómeno astronómico ha revolucionado el sector y generado grandes expectativas, tal y como reseñó Víctor López de la Parte. "‘El cielo nos ha elegido’ es el lema elegido para la promoción en la Junta de Castilla y León, pero la verdad que es extensible a todos, porque el eclipse ha puesto en el mapa el Noroeste, que es un lugar privilegiado para observarlo", expuso el vicepresidente del Patronato de Turismo de Zamora con el asentimiento de los otros dos participantes en la charla: Gimena Llamedo, vicepresidenta del Principado, y Xosé Manuel Merelles, director de la Axencia de Turismo de Galicia.

Los tres dejaron ver la buena sintonía y coordinación entre sus respectivas comunidades en cuanto a la gestión del turismo, respecto a la cual Asturias, Galicia y Castilla y León tienen una misma visión y proyecto: apostar por la sostenibilidad y rentabilizar sus posibilidades para fijar población y generar riqueza en los núcleos más azotados por el despoblamiento. El eclipse es un fenómeno coyuntural que une a las tres, pero hay otros nexos permanentes: el turismo rural, la España Verde y el Camino de Santiago.

Todo sin olvidar la importancia que en el avance del sector tienen las comunicaciones e infraestructuras. En este sentido, López de la Parte no quiso ocultar su crítica a Renfe por la decisión de anular la parada del AVE en la comarca zamorana de Sanabria hace algo menos de un año. "El año pasado, en el Foro, hablamos de la importancia de las infraestructuras dignas para que los que nos visitan puedan llegar de forma fácil y cómoda", expresó. "Al poco quitaron la parada y con ello se condenó a Sanabria", lamentó. "Foros como éste deben servir para unir territorios y dejar de lado populismos locales", agregó.

Oportunidades conjuntas

De las oportunidades conjuntas que genera el turismo habló Gimena Llamedo, quien considera que a Galicia, Castilla y León y Asturias les une un "modelo basado en la sostenibilidad y la calidad. Y hablamos también de un modelo económico que se consolida, crece, genera riqueza y empleo".

La Vicepresidenta asturiana abordó la tasa turística que tiene en marcha el Gobierno regional, destinada a ayudar a los ayuntamientos a gestionar el impacto en sus arcas locales y "a mejorar los destinos" . Una tasa, explicó Llamedo, que se ha inspirado en la de la Xunta de Galicia: voluntaria, finalista y sin afán recaudatorio.

Si de algo está orgullosa Asturias es del turismo rural, dejó ver la dirigente, quien recordó que el modelo nació en la región hace 40 años. "Después de la pandemia observamos que mientras otras modalidades crecían este se estancaba. Nos paramos a analizar por qué y trazamos una hoja de ruta", explicó. Fruto de ese análisis nacieron unos bonos de turismo rural –el Principado financia la mitad del coste de dos noches fuera de temporada alta– que han logrado, explicó, la recuperación del sector y, lo más importante, su "desestacionalización, lo que genera riqueza fuera de temporada".

Gimena Llamedo destacó, además, la importancia de las comunicaciones en el crecimiento turístico: "El AVE ha tenido gran impacto en el Principado y la política de conexiones aéreas que desarrollamos desde 2019 tiene resultados positivos, con más de 2 millones de viajeros el año pasado. Además, se capta turismo internacional, que todos sabemos que es siempre un objetivo".

Camino de Santiago

De la buena sintonía asturgallega en materia turística habló también Xosé Manuel Merelles, que se felicitó de servir al Principado de modelo con una tasa turística que en Galicia aplican Santiago y A Coruña, mientras Vigo lo planea después del verano. "Son los ayuntamientos los que la pueden aplicarla sobre las estancias para que la actividad sea más sostenible y hacerla más compatible con los residentes", explicó. "Se grava la actividad turística, pero hay excepciones para visitas educativas, con fines sociales y a partir de cinco noches deja de funcionar", aclaró.

Aplaudió Merelles la iniciativa asturiana dentro de la España Verde de impulsar la Reserva Ecoturista: "Es un gran ejemplo de gestión de fondos NextGeneration, hemos logrado generar un proyecto común en los cuatro territorios de la España Verde y en Galicia ha sido un revulsivo, con más de 300 empresas implicadas".

No podía dejar de referirse el director de la Axencia de Turismo de Galicia al Camino de Santiago, con tramos por Asturias y Castilla y Léon. "Parece no tener un horizonte definitivo y el año pasado fueron más de 700.000 peregrinos los que llegaron y casi 531.000 recogieron la compostela", dijo. Agradeció el esfuerzo de Asturias y del Ayuntamiento de Oviedo por la promoción de la ruta, en concreto, del Camino Primitivo: "Hace apenas diez años no era de las más importantes y el año pasado creció un 8%".

Merelles destacó las bondades del Camino en "pequeños municipios cuya economía vive del mismo y se han especializado en acoger al peregrino". Y recordó el Xacobeo 2027, en el que Galicia ya trabaja y en el que quiere implicar a las ocho comunidades del Norte desde Galicia. Todas tienen posibilidades de aportar", concluyó.