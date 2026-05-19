Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo, reivindica a la capital asturiana como motor del nuevo impulso económico del Noroeste

Oviedo quiso aprovechar la celebración del II Foro del Noroeste para reivindicar su papel dentro del nuevo escenario económico y territorial que afronta el norte de España. El alcalde, Alfredo Canteli, abrió este lunes en el hotel de la Reconquista la cita organizada por Prensa Ibérica con un discurso centrado en la necesidad de que las comunidades y ciudades del Noroeste colaboren para convertir la actual etapa de incertidumbre internacional en una oportunidad de crecimiento. El regidor defendió que Oviedo atraviesa "un momento de transformación y ambición" y presentó a la capital asturiana como una ciudad preparada para atraer inversión, captar talento y ganar peso estratégico en el conjunto del país gracias a proyectos urbanísticos, culturales y empresariales que ya están en marcha.

Ante representantes institucionales, empresarios y ponentes llegados de distintos puntos de España, Canteli enmarcó el foro en un contexto internacional marcado por "la permanente incertidumbre económica", las tensiones geopolíticas y los cambios tecnológicos que obligan a replantear los modelos productivos y el papel de las ciudades. Frente a ese escenario, defendió que existe una certeza compartida: "Solo los territorios que sepan anticiparse, colaborar entre ellos, innovar y tener una visión clara de futuro saldrán reforzados de este tiempo de cambios continuos y profundos".

El alcalde agradeció a Prensa Ibérica, grupo editor de este periódico, la elección de Oviedo como sede del encuentro y aprovechó para reivindicar el potencial del noroeste español, un territorio que, según afirmó, durante décadas fue visto "con cierta lejanía" dentro de un modelo "que a veces peca de centralista". A su juicio, el actual contexto abre una oportunidad inédita para que el Noroeste peninsular gane protagonismo como espacio de innovación industrial, sostenibilidad y desarrollo tecnológico.

"Es ahora cuando el Noroeste tiene ante sí una enorme oportunidad", señaló Canteli, que defendió un modelo de crecimiento ligado no solo a la competitividad económica, sino también a la cohesión social, la protección del territorio y la calidad urbana. "Se trata de competir desde el conocimiento, la estabilidad, la confianza y la colaboración leal entre administraciones y empresas", añadió.

Dentro de esa estrategia situó el papel de Oviedo. El alcalde aseguró que la ciudad "quiere formar parte activa de ese futuro" y enumeró varios de los proyectos que el Ayuntamiento considera claves para reforzar el posicionamiento de la capital asturiana. Citó la recuperación de la antigua fábrica de La Vega, la renovación del Palacio de los Deportes y su entorno, la adquisición de la galería comercial del Calatrava, el relanzamiento del polígono de Olloniego o la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura en 2031.

Canteli presentó todas esas actuaciones como ejemplos de una ciudad que busca consolidarse "como una capital cada vez más atractiva para vivir, invertir, emprender y desarrollar proyectos innovadores". "No es una forma de hablar", remarcó el Alcalde, que también destacó la creciente capacidad de Oviedo para atraer grandes eventos vinculados a la cultura, el deporte, la innovación o el conocimiento.

El regidor incidió además en uno de los argumentos que el Ayuntamiento viene utilizando de forma recurrente en sus estrategias de promoción exterior: la calidad de vida. "Oviedo ofrece algo que se ha convertido en un valor diferencial en Europa: calidad de vida unida a grandes oportunidades", afirmó. En ese sentido, sostuvo que las ciudades con mayor relevancia en los próximos años no serán necesariamente las más pobladas, sino aquellas capaces de generar "confianza, bienestar, conectividad y capacidad de innovación".

En la parte final de su intervención, el alcalde lanzó un mensaje de colaboración institucional y territorial para reclamar infraestructuras e inversiones para el noroeste español. "En Oviedo estamos preparados para defender y desarrollar el peso que nos corresponde en el marco del Noroeste", aseguró antes de presentarse como "un aliado perfecto" para construir acuerdos entre administraciones y empresas.

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Canteli vinculó precisamente el espíritu del foro a esa idea de cooperación entre territorios para afrontar desafíos comunes. "Nadie podrá construir el futuro solo", concluyó el alcalde, que defendió la necesidad de compartir estrategias para transformar "las debilidades históricas" del noroeste en fortalezas competitivas dentro de España y Europa.