Cae la participación en Andalucía en el arranque de la jornada electoral

La participación en las elecciones autonómicas alcanza este domingo 17 de mayo el 15,11% en Andalucía hasta las 11.30 horas, lo que supone un 0,33% menos que en los comicios celebrados en junio de 2022, cuando lo hicieron a esta hora un 15,44%, según los datos en la web de seguimiento electoral de la Junta de Andalucía con datos del 99,97% de las mesas.

La provincia de Almería, con el 16,67%, es la que registra un mayor índice de participación hasta las 11.30 horas, mientras que Huelva es la que cuenta por el momento con una menor movilización de su electorado, con el 13,24%.

Por su parte, Huelva es la provincia donde más sube la participación en relación a las elecciones autonómicas de junio de 2022, un 1,02%, frente a Jaén, que registra el mayor descenso, un 1,34%.

Por provincias, en Almería han participado ya un 16,67% de los votantes con derecho a sufragio, frente al 16,83% que lo hizo hace cuatro años, lo que supone un 0,16% menos.

En Cádiz ya ha votado el 13,58% del censo, casi idéntico dato al registrado a las 11.30 horas en los últimos comicios autonómicos, cuando se situó en el 13,56%.

En Córdoba, el nivel de participación alcanza ya el 16,48%, mientras que en junio de 2022 fue del 17,35%, con lo que se reduce el anterior registro en un 0,87%.

En Granada, han ejercido hasta el momento su derecho al voto el 16,07% de la población capacitada para ello, lo que supone un 0,75% menos que hace cerca de cuatro años, cuando se llegó a esta hora con un 16,82%.

En Huelva ha participado ya un 13,24% de los ciudadanos, frente al 12,22 % que lo hizo en junio de 2022, lo que significa un 1,02% de ascenso en estos índices.

En Jaén, el 15,64% del electorado ya ha acudido a las urnas, frente al 16,97% que lo había hecho hace cuatro años, por lo que baja la participación en un 1,33%.

En Málaga, el 15,04% de los ciudadanos con derecho a voto ya ha depositado sus papeletas en las urnas, mientras que en las pasadas autonómicas lo había hecho a estas alturas el 15,62%, lo que se traduce en una caída del 0,58%.

Noticias relacionadas

Por último, en Sevilla se alcanza ya un índice de votación del 14,96%, frente al 15,08% de hace cuatro años, lo que supone un 0,12%menos que en los comicios autonómicos de junio de 2022.