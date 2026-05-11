La Ruta del Atún de Zahara regresa con tapas de almadraba, voto del público y 47 locales participantes

En Zahara no hace falta exagerar demasiado cuando llega mayo. El decorado ya lo pone el Atlántico, la almadraba aporta el producto y el pueblo hace el resto. La Ruta del Atún vuelve a convertir durante seis días a Zahara y Atlanterra en una gran mesa compartida, con una edición que quiere volver a demostrar por qué esta cita se ha convertido en uno de los grandes reclamos gastronómicos del calendario gaditano.

La premisa sigue siendo la misma: coger uno de los productos más codiciados del litoral y someterlo a todo tipo de interpretaciones, desde las más fieles al recetario local hasta las que directamente se van al juego, la técnica o el disparate bien pensado.

La organización ha dividido la ruta en zonas de colores para facilitar el recorrido y mantener viva la liturgia del tapeo con mapa en mano. El visitante podrá votar de tres formas: con jurado profesional, con el tapaporte tradicional —que permite elegir tapa favorita y mejor camarero— y también mediante QR y votación web/app, con resultados en tiempo real. Quien consiga sellar todas las tapas se llevará además el ya clásico tapaporte de oro.

Cartel de la XVI Ruta del Atún de Zahara de los Atunes, que se celebra del 12 al 17 de mayo bajo el lema 'La Alquimia del Atún de Almadraba'. / Cedida

Lo más interesante, como casi siempre en Zahara, no está solo en la cantidad sino en el imaginario que se despliega alrededor del atún. Hay nombres de tapas que ya juegan a vender la historia antes del primer bocado: Pinchiatún, The Dark Side of the Tuna, Helado de almadraba, Donut de atún de almadraba, Ramen de atún o Explosión de almadraba. La ruta confirma así algo que lleva años ocurriendo: el atún rojo aquí no solo se cocina, también se versiona, se ironiza y se convierte en una pequeña competición de ingenio entre barras, terrazas y restaurantes.

Los 47 participantes

En esta edición participan Las Benjumea, Montemar, Clandestino, Garum, Barlovento, Tía Juana, Mardelevas, Zoko, La Botica, Trattoria L’Angolo, La Taberna de Mauro, Dos Mares, El Bujío, Al Sur, Pirata Burger, Esquina Catalina, Cuatro Vientos, Tapería Francisca, Donde Pepe, Pizzería Cristóbal, La Roquita, Doña Lola, La Levantá, Olivas Abacería, Zokarrá, Aparte Zahara, Búnker Zahara, Almadraba Experience, Tarik, La Sal, Espresso, La Terraza de Jardines, 5 Océanos, El Cortijo de Zahara, Coffee & Roll, Zano, Cervezahara, Directo al Grano, Aborigen, Pozo del Duque, Grillados, Trasteo, Almadraba, Casa Candela, La Taberna de Zahara, Jarana 17 y El Gallinero.

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La Ruta del Atún vuelve así a apretar el pulso gastronómico de Zahara en plena temporada de almadraba y a ofrecer una de esas excusas perfectas para ir de tapa en tapa sin demasiada culpa. En el fondo, la fórmula sigue funcionando por lo de siempre: buen producto, competitividad entre cocinas y un pueblo entero dispuesto a tomarse el atún muy en serio, pero no demasiado solemne.