HANTAVIRUS
Sanidad confirma el resultado negativo en hantavirus de la mujer ingresada en Alicante
La paciente ingresada en Alicante con sintomatología respiratoria presenta un primer resultado negativo para hantavirus
EP
El Centro Nacional de Microbiología ha confirmado que la PCR realizada a la ciudadana ingresada en un hospital de Alicante ha dado resultado negativo para hantavirus, aunque el protocolo establecido prevé la realización de una segunda prueba transcurridas 24 horas, según ha informado el Ministerio de Sanidad.
La mujer, de 32 años, fue ingresada este viernes en una habitación de aislamiento con presión negativa tras presentar sintomatología respiratoria leve --principalmente tos-- después de haber compartido un vuelo con una de las pasajeras del crucero MV Hondius que falleció posteriormente.
Conforme al protocolo, si la segunda PCR vuelve a dar negativo, la paciente pasará a ser considerada contacto con cuarentena en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid. Si, por el contrario, el resultado fuera positivo, sería trasladada a la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) del Hospital La Fe.
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