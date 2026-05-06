Fundación Eurocaja Rural, Fedeto y Ayuntamiento de Consuegra aceleran la digitalización empresarial con formación en IA

Fundación Eurocaja Rural y Fedeto, en colaboración con el Ayuntamiento de Consuegra, han desarrollado una sesión formativa en los Jardines de Consuegra denominada IA y Plan de Marketing para empresas con la finalidad de ayudar a las pequeñas y medianas empresas a optimizar su tiempo, organizar su comunicación y conectar mejor con sus clientes mediante el uso de herramientas de Inteligencia Artificial aplicadas al marketing empresarial.

La ponencia, impartida por la especialista en Social Media y CEO de Sherpa Campus, Leti Grijó, se desarrolló desde un enfoque claro, accesible y práctico, orientado a la realidad diaria de los negocios y a la adaptación de soluciones digitales a las necesidades específicas de cada empresa.

Los asistentes conocieron de primera mano las posibilidades que ofrece la integración de la Inteligencia Artificial en la planificación estratégica empresarial, abordando su aplicación en ámbitos como la generación de contenidos, la investigación para redes sociales o la automatización de procesos.

En el acto de apertura de la jornada han participado el presidente de Fundación Eurocaja Rural, Javier López Martín; el secretario general de Fedeto, Manuel Madruga; la alcaldesa de Consuegra, María Luisa Rodríguez; y el concejal de Hacienda, Promoción Empresarial y Fondos Europeos, Mario Galán.

La sesión puso especial énfasis no solo en el uso de estas herramientas, sino también en la importancia de su correcta configuración, entrenamiento y definición de objetivos para garantizar resultados eficaces y alineados con la estrategia empresarial.

Intervención presidente Fundación Eurocaja Rural

Durante su intervención, López Martín destacó que "la inteligencia artificial ya no es una herramienta exclusiva de las grandes compañías, sino un recurso accesible, económico y útil para empresas de cualquier tamaño, incluidas aquellas ubicadas en entornos rurales", subrayando su capacidad para mejorar la comunicación, optimizar campañas y ayudar a identificar mejor las necesidades de los clientes.

El presidente de la Fundación Eurocaja Rural, Javier López Martín. / EUROCAJA RURAL

Del mismo modo, subrayó que "el verdadero reto ya no es disponer de tecnología, sino saber utilizarla de forma estratégica", apuntando que la IA permite a los pequeños negocios optimizar tareas mediante su automatización, llegar a potenciales clientes y competir en igualdad de condiciones al reducir muchas de las barreras tradicionales entre grandes y pequeñas empresas, ayudándoles a ganar eficiencia y a competir con mayores garantías en un entorno cada vez más exigente.

Valoraciones Fedeto, Ayuntamiento de Consuegra y ponente

También participó en el evento el secretario general de Fedeto, Manuel Madruga, quien afirmó que "una de las cosas que tenemos que celebrar hoy es que el sector público y el sector privado, cuando se unen, son capaces de hacer grandes cosas, y este segundo foro así lo demuestra. Porque muchas empresas de Consuegra y su comarca pueden acercarse a la Inteligencia Artificial sin miedo, con una capacidad muy grande de poder transformar sus negocios si la utilizan bien. Creo que la jornada va a ser un éxito y que en ese sentido debemos felicitarnos".

Por su parte la alcaldesa de Consuegra, María Luisa Rodríguez, reiteró el firme compromiso del Consistorio con el sector empresarial "y prueba de ello son estos encuentros que venimos realizando ya que es muy importante poder dar acceso a formación y herramientas para que desarrollen en su día a día. La IA es muy interesante, pero subrayar que nunca las tecnologías pueden sustituir la cercanía y el trato personal que los comercios de Consuegra pueden ofrecer a los clientes".

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En última instancia, la ponente Leti Grijó indicó que "es un placer poder acercar a los empresarios de manera metódica la Inteligencia Artificial, que está al alcance de todos. No hace falta ser técnico para aprender sus características, sino que lo vean como una herramienta útil para conseguir más visibilidad y seguir creciendo, llegando a sus clientes ideales".