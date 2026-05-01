Page eleva el pulso con Sánchez tras admitirse su recurso por la “inacción” del Gobierno en el Tajo-Segura

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que la Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo que el Ejecutivo regional presentó por la "inacción" del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) a la hora de modificar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

En declaraciones a los medios de comunicación en Toledo, donde ha participado este viernes en la tradicional Romería del Valle, el presidente castellanomanchego ha informado de que la admisión a trámite de este recurso, que el Gobierno regional presentó porque a su entender es "absolutamente inadmisible" que el Ejecutivo central no haya modificado ya las normas de explotación del trasvase a pesar de que los planes hidrológicos en vigor "obligan" a ello.

García-Page también ha recordado que, en varias sentencias, el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado a favor de la postura de Castilla-La Mancha y ha lamentado que "a pesar de todo eso", el Gobierno central no ha modificado las normas del trasvase.

En concreto, la Junta reclama al Gobierno de España que adapte las reglas del trasvase a lo dispuesto por varias sentencias del Tribunal Supremo, que señalan a que las actuales no respetan los caudales ecológicos del río Tajo.

"Me da mucha tristeza, me da mucha pena, pero como presidente no me voy a conformar con lamentarlo", ha argumentado García-Page, que ha reconocido que a lo mejor a algunos les puede extrañar que un presidente del PSOE pueda "pleitear con el Gobierno" central, que es también socialista, pero ha subrayado que el Ejecutivo regional está "para defender los intereses de la tierra".

"Hay que retratarse y hay que ser sincero, estamos para defender los intereses de la tierra, esté quien esté al Gobierno, esté quien esté al frente del Gobierno de España", ha reiterado el presidente castellanomanchego.

La admisión a trámite del recurso llega en una semana en la que el Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso presentado por la Diputación de Alicante contra las nuevas reglas de explotación y a la espera de que el Supremo decida este 5 de mayo la del presentado por el Sindicato Central de Regantes (SCRATS), a cuya resolución esperaba el Gobierno para cambiar esas reglas.

García-Page ha recordado que la de SCRATS es la última por conocerse y "todas se han pronunciado a favor de Castilla-La Mancha", por lo que ha lamentado la "inactividad del Gobierno", tras "haber ganado en los tribunales".

En este sentido, ha dicho que esta demanda "duele" porque "el incumplimiento de la palabra que nos han dado a todos, que está en el Boletín Oficial y que a mí personalmente me han dado muchos responsables públicos".

"La gestión hidráulica en España está muy lejos de estar a la altura del país", ha advertido García-Page, que ha concluido que espera que el Gobierno, tras la demanda, "simplemente se vean obligados a cumplir".

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"Es tristísimo ganar sentencias y sentencias y tener que seguir yendo los tribunales para que se cumplan", ha finalizado.