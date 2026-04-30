Eurocaja Rural presenta sus oportunidades laborales y de desarrollo profesional en el ‘Foro de Empleo UCLM3E’

Eurocaja Rural participa un año más en el ‘Foro de Empleo UCLM3E’, que este año celebra su vigésima edición en el Campus de la UCLM en Ciudad Real, y que se ha consolidado como un punto de encuentro y e referencia entre empresas, instituciones y estudiantes universitarios, favoreciendo el contacto directo entre demandantes y oferentes de empleo, promoviendo la empleabilidad y el emprendimiento juvenil en la región.

La entidad financiera proporciona en este evento a los estudiantes universitarios detallada información sobre su programa de prácticas, así como orientación sobre el amplio abanico de oportunidades laborales y profesionales en función de los perfiles y especialidades formativas del alumnado.

Esta iniciativa de carácter anual ofrece a los estudiantes interesados la oportunidad de conocer la oferta laboral y a la cooperativa de crédito mostrar de forma humana y directa los perfiles más demandados por la Entidad, los itinerarios formativos disponibles y las posibilidades de crecimiento y desarrollo profesional dentro de la organización.

Durante la jornada, el equipo de profesionales de Eurocaja Rural ha mantenido en su stand encuentros personales con estudiantes y recién titulados, trasladándoles de primera mano las características y valores que definen el modelo de banca de Eurocaja Rural, basado en la cercanía, atención humana, vocación de servicio y responsabilidad hacia el cliente.

Oportunidades para el talento juvenil en Eurocaja Rural

El pasado mes de febrero, 104 estudiantes de los últimos cursos de diferentes universidades españolas comenzaron sus prácticas formativas en los diversos departamentos y oficinas de la Caja, con el propósito de adquirir nuevas experiencias y conocimientos, así como desarrollar su potencial profesional. Asimismo, en el mes de julio se prevé la incorporación de una nueva promoción de estudiantes, que se sumará al programa de prácticas para continuar reforzando este compromiso con la formación y el talento joven.

El programa de prácticas de Eurocaja Rural constituye una de las principales vías de acceso al mundo laboral para los universitarios, permitiéndoles aplicar los conocimientos adquiridos durante su formación académica, desarrollar competencias profesionales y adquirir experiencia práctica en el sector financiero. La Entidad fue reconocida con su inclusión en la lista 'Top Companies 2025’ España de LinkedIn, donde fue destacada como la 2ª mejor empresa del país con menos de 5.000 para desarrollar una carrera profesional, ocupando el segundo puesto en su categoría.

Los estudiantes en prácticas representan una de las principales apuestas de la Entidad para impulsar la empleabilidad cualificada, así como para ofrecer oportunidades reales de desarrollo al joven talento. En 2025, 213 estudiantes realizaron prácticas en la Caja, de los cuales 84 fueron finalmente contratados tras superar los correspondientes procesos de selección, lo que supone casi un 40% de incorporación. Estas cifras evidencian que las prácticas se han convertido en una vía eficaz para mejorar la empleabilidad y optar a vacantes de la Caja a través de procesos abiertos y competitivos.

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Con su participación en este evento, Eurocaja Rural reafirma su compromiso con el desarrollo del talento joven en la región, apostando por una banca cercana que genera oportunidades profesionales y contribuye activamente al crecimiento sostenible del territorio.