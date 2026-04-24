POLÍTICA | PSOE
Page sobre el Comité Federal de 2016: "Hubo un intento de hurtar la democracia del PSOE"
El presidente de Castilla-La Mancha denuncia "un intento de hurtar la democracia" y "un claro pucherazo" en el PSOE de 2016
EFE
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha calificado este viernes como "enormemente doloroso" lo vivido durante la celebración del Comité Federal del PSOE de 2016, donde ha asegurado que lo que hubo fue "un intento de hurtar la democracia del Partido Socialista". A preguntas de los periodistas en Azuqueca de Henares (Guadalajara) sobre los vídeos publicados por el diario digital The Objective del citado Comité Federal, que acabó con la dimisión de Pedro Sánchez como secretario general e inició un breve periodo con Javier Fernández al frente de una gestora, García-Page ha señalado que "la situación fue tan esperpéntica que se tuvo que parar la votación".
El material difundido por el diario recoge el choque entre sectores del partido en una reunión que se prolongó durante más de doce horas. "Lo pueden llamar como lo quieran llamar, pero lo que hubo es un intento de hurtar la democracia del Partido Socialista y de un claro pucherazo", además "cutre", ha afirmado el presidente regional. El jefe del Ejecutivo autonómico ha reconocido que fue "el peor día" de su vida "en la parte política y de partido" y que no se lo desea a nadie porque "fue una experiencia en la que estuvimos tocando con los dedos el colapso del Partido Socialista", y donde "muchos, con opiniones distintas, terminamos abrazándonos para que no se cayera el PSOE, para que no se viniera abajo".
García-Page ha opinado que si algo ponen de manifiesto estos vídeos es que "el caos tenía unos gestores y que hay quien buscaba que esas reuniones terminaran como terminaron". "Yo ese día me di cuenta de lo que le caería encima a España si prosperaban algunas tesis" y "lamentablemente, de aquellos polvos estos lodos", ha continuado el presidente regional, quien ha tildado lo sucedido de "bochornoso". García-Page ha dicho que se intentó que mucha gente no pudiera votar, "hacer un trampantojo democrático, en definitiva, un pucherazo" y ha agregado que "esa es la intención que se tenía".
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